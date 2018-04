FENALT TRENTINO * POLIZIA LOCALE: EQUIPARAZIONE DI TRATTAMENTO CON LE ALTRE FORZE DELL’ORDINE, INVIATA UNA NOTA AL PRESIDENTE ROSSI PER ATTIVARE IL CONFRONTO

Occorrono una regia unitaria e direttive contrattuali che tengano conto della specificità della Polizia Locale. Inviata una nota al Presidente Rossi per attivare il confronto.

È ormai insostenibile la discriminazione tra le Forze di Polizia che vede penalizzati in maniera paradossale gli agenti della Polizia Locale, chiamati ad un ruolo via via di crescente impegno nel garantire la sicurezza del nostro Paese, con un aumento notevole del rischio personale.

A questo dato di fatto, ormai scontato e sotto gli occhi di tutti, si aggiunge il grave disagio causato, per quel che riguarda il Trentino, dalla frammentazione della gestione della Polizia Locale, con l’assenza di una regia complessiva, e soprattutto, la gravissima carenza di personale, che costringe gli operatori a turni molto gravosi, con conseguente aumento dello stress che è frutto e causa stessa dell’insicurezza e della precarietà.

Non è una situazione accettabile. Anche l’Unione europea si è schierata dalla parte delle polizie municipali italiane nella loro richiesta di equiparazione, in termini di tutele e formazione, alle altre forze di polizia presenti sul territorio: il Parlamento europeo ha infatti inviato una lettera alle autorità italiane per chiedere di porre rimedio alla “discrepanza” di trattamento attualmente esistenti fra le forze dell’ordine nel nostro Paese.

Evidenziando anche l’opportunità di un maggiore coinvolgimento della polizia municipale nella lotta al terrorismo.

Per questo come Fenalt riteniamo sia necessario intervenire urgentemente sui due piani: da un lato si sollecita la parte politica a far sì che l’impegno richiesto dall’Ue diventi presto realtà, chiedendo alla stessa Giunta Provinciale di attivarsi in tal senso, facendosi promotrice del cambiamento.

Dall’altra è necessario fin da subito fare il primo passo, quello che possiamo fare anche autonomamente in Trentino, con l’emanazione di direttive contrattuali separate da parte della Giunta Provinciale per la Polizia Locale, analogamente a quanto avviene per i Vigili del Fuoco e per la Forestale.

Questo punto è diventato un aspetto fondamentale della piattaforma contrattuale della Fenalt che oggi ha formalmente chiesto a Rossi, con una nota e con una richiesta di incontro urgente, di attivarsi in tal senso.

Come già scritto nei giorni scorsi, è inoltre necessario che la Provincia si prenda la responsabilità di una regia di queste funzioni di Polizia, cercando di mettere in piedi una progetto che sia utile, sostenibile anche per gli operatori che devono poter lavorare in piena sicurezza.

Fenalt intende far sì che questi impegni siano presi prima della scadenza della legislatura provinciale, preannunciando che se non troverà l’adeguata sensibilità su questi temi, si organizzeranno azioni di protesta.

*

Maurizio Valentinotti

Segretario generale Fenalt