FEM * ” TECNICO SUPERIORE DEL VERDE “: 17 GLI STUDENTI CHE INIZIANO IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tecnico superiore del verde, al via la sesta edizione. 17 studenti iniziano il corso di alta formazione professionale nel settore del verde. E’ partita la sesta edizione del corso di alta formazione professionale “Tecnico superiore del verde”. L’iniziativa formativa, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e organizzata dalla Fondazione Edmund Mach da oltre dieci anni, ha aperto i battenti in questi giorni con un incontro di approfondimento e discussione per gli studenti.

Il tecnico superiore del verde è una figura specialistica in grado di intervenire nella gestione ordinaria e straordinaria di aree verdi. Il corso dura due anni, con lezioni frontali, ma soprattutto molte ore di esercitazioni e visite tecniche.

Il progetto formativo prevede una durata di due anni per 3.000 ore complessive, durante le quali sono previste attività di gruppo, esperienze di praticantato e autoformazione individuale per ottenere le competenze della figura professionale.

All’evento di apertura hanno partecipato i nuovi iscritti e alcuni studenti che stanno concludendo il percorso biennale, accanto ad esperti di settore, collaboratori e docenti, oltre a rappresentanti di enti, aziende e cooperative che ospitano gli studenti nei periodi di praticantato.

La paesaggista Francesca Neonato ha evidenziato l’importanza e la complessità del verde, in particolare per le funzioni nuove e sempre più complesse che quest’ultimo o può svolgere: si tratta dei servizi ecosistemici, spesso non monetizzabili, ma di grande importanza, come il ruolo del verde per il benessere e la salute dei cittadini o per la mitigazione del clima dei centri urbani e di regolazione delle acque.

La direttrice della rivista Acer, Graziella Zaini ha evidenziato il ruolo dell’editoria specializzata nella formazione e nell’aggiornamento, ruolo che peraltro svolge la biblioteca della Fondazione Mach, ricca anche per la parte relativa al verde ornamentale