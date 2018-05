FEM * CILIEGIO IN TRENTINO: MARTEDÌ 22 MAGGIO GIORNATA TECNICA A MASO DELLE PART E A VIGALZANO

Martedì 22 maggio è in programma una giornata tecnica di porte aperte sul ciliegio organizzato dalla Fondazione Edmund Mach. In occasione dell’incontro verranno illustrate le caratteristiche della coltura del ciliegio in Trentino, si farà il punto sulle attività sperimentali e saranno poi illustrati in campo i diversi sistemi di copertura adottati in azienda, i primi risultati del confronto fra forme di allevamento e le caratteristiche vegetative dei portinnesti in osservazione.

MASO DELLE PART

13.30 Registrazione dei partecipanti

13.45 – 15.00 Introduzione alla giornata. Visita agli impianti per confronto forme di allevamento. Esperienze di trattamenti su impianti con copertura monofila.

Loc. Rupe – Mezzolombardo Mappa

VIGALZANO

16.00 Registrazione dei partecipanti

16.15 – 18.00 Visita agli impianti per confronto forme di allevamento e portinnesti

Via de la Val 2, Pergine Valsugana Mappa