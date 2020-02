FEDERCOOP * SLIPEGADA 2020: « VITTORIA DELLA CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO »

Terza un anno fa, Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno ha sfruttato al meglio il “fattore campo” e, lo scorso fine settimana a San Martino di Castrozza, ha scalato gli altri due gradini che la dividevano dalla vetta del podio della Slipegada mettendo al collo la medaglia d’oro dell’edizione numero trentanove.

La tre giorni ha visto in azione sulle nevi primierotte amministratori e collaboratori delle Casse Rurali Trentine e degli organismi collegati. Ognuno in gara con l’obiettivo di valorizzare lo spirito cooperativo “dell’uno per tutti e del tutti per uno”.

Al posto d’onore ha concluso Cassa Rurale Val di Non. Terza piazza per ValdiFiemme Cassa Rurale, vincitrice un anno fa.

“A vincere è stata, soprattutto, la Slipegada – spiega Paolo Baldessarini, presidente del comitato organizzatore – La nostra gara vuole essere, prima di tutto, un appuntamento utile a favorire conoscenza e amicizia tra chi opera nel mondo del credito cooperativo, tra chi appartiene alla stessa famiglia presente in maniera capillare sul territorio trentino a servizio delle grandi e delle piccole comunità. Il risultato è importante ma, alla Slipegada, il risultato non è tutto. Proprio per questo motivo – aggiunge Baldessarini – alcuni anni fa abbiamo ripensato il regolamento per valorizzare lo spirito di squadra, la coesione che deve caratterizzare l’agire di ogni giorno nella propria dimensione professionale ma che è bene trovi una sua espressione anche in un momento sportivo/agonistico come la Slipegada”.

Il quarto posto lo ha conquistato Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano. Quinta piazza per Assicura. Sesta la Federazione Trentina della Cooperazione. Settima piazza per Cassa Rurale di Trento. Ottava Cassa Rurale Vallagarina. Nono posto per Cassa Rurale Alto Garda. Al decimo posto ha concluso Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana.

“Complessivamente abbiamo contato in gara più di settecento concorrenti in rappresentanza di oltre venti realtà. – conclude Baldessarini – La risposta è stata considerevole e ha premiato il nostro impegno ambientato in uno scenario meraviglioso molto apprezzato da tutti i partecipanti. Ovviamente un grazie particolare a chi ha ospitato questo evento e ai nostri tre sponsor principali: Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno, Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e Apt San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. Ora il nostro obiettivo è fissato al 2021 quando, la Slipegada, raggiungerà le prime quaranta edizioni. Traguardo significativo per una storia di sport e di cooperazione che aveva dato la sua spinta di avvio all’inizio degli anni Ottanta”.