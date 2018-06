FEDERCOOP * SEDE FEDERAZIONE: ” LA PRESIDENTE MARINA MATTAREI SMENTISCE LE TRATTATIVE PER LA VENDITA DI VIA SEGANTINI E IL TRASFERIMENTO ALLE ALBERE “

Federcoop, nessun orientamento sul trasferimento di sede. La presidente Marina Mattarei smentisce le anticipazioni a mezzo stampa di trattative per la vendita della sede di via Segantini e trasferimento alle Albere. “Per ora registriamo solo una esigenza espressa da Cassa Centrale di aumentare gli spazi per la costituzione della capogruppo nazionale. Anticipazioni fuorvianti”.

Mattarei si vede costretta ad intervenire a seguito della pubblicazione di alcune anticipazioni riguardo un possibile cambio di sede della Federazione a seguito di una richiesta specifica della capogruppo bancaria Cassa Centrale.

“Di sicuro attualmente c’è solo il fatto, già noto, che Cassa Centrale ha l’esigenza di aumentare i propri spazi per far fronte alla costituzione del gruppo bancario nazionale. Tutto il resto rientra nel campo delle ipotesi o delle illazioni”, afferma la presidente.

“Il precedente consiglio aveva affrontato il tema in senso generale senza intraprendere alcuna iniziativa. Spetterà quindi al nuovo consiglio prendere in considerazione l’argomento, valutando le possibili opzioni a 360 gradi nell’interesse della Federazione.

Il cda valuterà il dossier nella massima libertà, sia in ordine all’eventuale vendita, sia in merito alle ipotesi di eventuale trasferimento. Ripetiamo, qualsiasi altra notizia è fuorviante. Invitiamo i mezzi di informazione al rispetto della realtà dei fatti”, conclude Marina Mattarei.