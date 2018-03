FEDERCOOP * SAIT: ” MESSI A DISPOSIZIONE TRECENTO ROLL PER LA 91ESIMA ADUNATA DEGLI ALPINI “

Cooperazione di consumo, un bene di tutti e un bene per tutti. Anche a sostegno della novantunesima Adunata Nazionale degli Alpini in calendario a Trento dal 10 al 13 maggio. Nel capoluogo giungeranno 650mila alpini in rappresentanza di tutte le regioni italiane.

Sait, il consorzio delle Famiglie Cooperative, ha scelto di esserci garantendo il proprio sostegno logistico a un appuntamento destinato a trasformarsi in grande evento.

La collaborazione si esprime nel mettere a disposizione del comitato organizzatore 300 roll, le gabbie metalliche usate per agevolare il trasporto dei prodotti, “utili per gestire in modo ottimale l’intero aspetto logistico nelle palestre della città di Trento e dei sobborghi che accoglieranno settemila alpini – spiega Renzo Merler, responsabile dell’accoglienza del Coa (Comitato Organizzatore Adunata) – Questi roll serviranno per trasportare coperte, lenzuola, brandine, materassi e quanto altro necessario per garantire l’ospitalità alle penne nere che qui trascorreranno diversi momenti dell’adunata”.

Roll destinati a dimostrare la loro utilità anche per velocizzare le fasi di smontaggio “abbiamo chiesto aiuto al Sait considerati i tempi limitati a nostra disposizione – aggiunge Merler – Infatti, in una sola giornata, dovremo liberare le palestre, sanificarle e riconsegnarle in perfetto stato, come sostanzialmente ci sono state messe a disposizione”.

Con questa iniziativa “dimostriamo una nostra caratteristica peculiare – aggiunge Renato Dalpalù presidente del Sait – Vale a dire l’essere partecipi dei principali appuntamenti della vita delle comunità servite nella quotidianità dai nostri punti vendita. Sia nella città di Trento e sia nelle tantissime località del territorio trentino dove è attivo il negozio della Famiglia Cooperativa e dove è attivo il Gruppo Alpini, altra espressione vitale di una comunità, piccola o grande essa sia”.