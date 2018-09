FEDERCOOP * ‘ MOSTRA MERCATO VAL DI GRESTA ‘: ” A RONZO CHIENIS LA 48MA EDIZIONE SI INAUGURA DOMENICA 23 SETTEMBRE, LA CHIUSURA DOMENICA 14 OTTOBRE “

Dalla seconda quindicina di settembre a metà ottobre la Valle di Gresta accoglierà le migliaia di ospiti che vorranno apprezzare i suoi prodotti orticoli. Inaugurazione domenica 23 settembre per un evento che rappresenta un classico dell’autunno trentino.

Tutto è pronto per la quarantottesima Mostra Mercato della Val di Gresta.

Il via domenica 23 settembre. Chiusura domenica 14 ottobre. Quattro settimane e altrettanti week end all’insegna dei profumi, dei sapori e dei colori dei terrazzamenti dell’orto biologico del Trentino e di molte altre proposte destinate ad arricchire il calendario di appuntamenti e di opportunità per ospiti di tutte le età.

L’edizione numero quarantotto è stata presentata durante la conferenza stampa ospitata, stamani, alla sala consiglio della Federazione Trentina della Cooperazione.

“E’ motivo di orgoglio e di soddisfazione ospitare, in Federazione, la presentazione della Mostra Mercato – ha osservato Marina Mattarei, presidente della Cooperazione Trentina – Ed è bello notare come un sistema di realtà sostenga questa iniziativa. Un vero e proprio sistema a rete, fondamentale per promuovere al meglio un territorio”.

Alla presentazione ha partecipato anche Michele Girardi, referente del settore cooperative agricole all’interno della Federazione.

I primi due fine settimana (quelli di settembre) saranno organizzati dal Comitato Mostra Mercato guidato dal presidente Loris Bertolini. I successivi due saranno affidati al Consorzio Ortofrutticolo di Ronzo Chienis. “La nostra attenzione sarà indirizzata al pubblico di tutte le età – spiega Bertolini – Dopo l’evento inaugurale, caratterizzato dal tradizionale taglio del nastro e dagli interventi dei responsabili dell’organizzazione e dei rappresentanti delle istituzioni, ci sarà la Festa del Bambino, una bella occasione per farci conoscere e apprezzare dai nostri piccoli amici e offrire loro la possibilità di trascorrere ore divertenti in Valle di Gresta sempre all’interno della Mostra Mercato”.

Altrettanto interessante il programma dell’ultima domenica del mese di settembre. “Le case della parte bassa del paese di Ronzo Chienis – aggiunge Bertolini – apriranno i loro avvolti per mettere in mostra gli antichi mestieri e gli attrezzi del passato più lontano utilizzati da chi era impegnato nell’attività agricola. Tra questi i trattori che hanno contribuito in maniera determinante a migliorare l’attività dei contadini e ad alleviare la loro fatica nel lavoro dei campi. Non mancheranno le mostre fotografiche e le degustazioni delle nostre tipicità”.

Sul versante produttivo “il raccolto è stato soddisfacente – osserva Vanda Rosà, la presidente del Consorzio Ortofrutticolo di Ronzo Chienis – Sia gli ortaggi a foglia e sia le altre verdure di stagione hanno premiato il lavoro delle nostre aziende socie, dei responsabili e dei loro collaboratori. La qualità è buona, la quantità anche. Centotrenta cooperative aderiscono al Consorzio – ha aggiunto la presidente – La produzione complessiva è di trentamila quintali: 20 mila quintali dai soci a cui si aggiungono 10 mila quintali coltivati e prodotti da non soci. Il 90% delle aziende è part time. Il rimanente 10% è impegnato a tempo pieno nell’attività agricola”.

Per i due week end della Mostra Mercato organizzati dal Consorzio, domenica 7 ottobre ci sarà la presentazione del libro “Montanari si diventa” di Guido Amistadi e la mostra fotografica (Gardumo 17-18) di Guido Benedetti. Domenica 14 ottobre chiusura con la castagnata, altro frutto di stagione.

In prospettiva (la Mostra Mercato della Val di Gresta tra un paio d’anni raggiungerà la cinquantesima edizione) c’è l’intenzione di allargare i propri confini coinvolgendo altri attori del territorio trentino sempre impegnati nella produzione orticola.