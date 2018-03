FEDERCOOP * “LEAN SYSTEM”: LA COOPERATIVA FORMATIVA SCOLASTICA DEL LICEO FILZI DI ROVERETO

Loro sono studentesse e studenti della classe terza Lea del Liceo Filzi di Rovereto. Hanno costituito la Cooperativa Formativa Scolastica “Lean System” e hanno eletto le cariche sociali che rimarranno in carica fino al prossimo settembre quando, l’avvio del nuovo anno scolastico, coinciderà con una nuova assemblea elettiva per rinnovare i ruoli di responsabilità all’interno della Cfs.

“Per questa classe il tema della cooperazione non è nuovo – è stato ricordato. Negli anni passati, i giovani, erano stati impegnati in un percorso di educazione cooperativa. Inoltre, lo scorso gennaio, erano stati protagonisti di un paio di settimane di stage all’interno di imprese cooperative di Rovereto”.

Il Liceo Filzi promuove l’educazione cooperativa a scuola da molti anni e collabora con le cooperative del territorio per dare la possibile ai suoi studenti di vivere compiutamente l’alternanza scuola lavoro. Per farlo si avvale della consulenza del team dell’ufficio di educazione e cultura cooperativa della Federazione.

Nel prossimo triennio, i quattordici soci di “Lean System” collaboreranno con la cooperativa “Il Ponte” di Rovereto. Incarico: ideazione di un logo, di una immagine o di un motto che, la cooperativa sociale, potrà pubblicare su magliette o shopper creati all’interno dei suoi laboratori di serigrafia. Prodotti che potranno essere venduti durante le udienze generali e le assemblee di Istituto.

Obiettivo del progetto: “sensibilizzare al tema della disabilità e far conoscere ai giovani le iniziative e le attività svolte sul territorio dalla cooperativa”.

“Il Ponte“ progetta ed eroga servizi alle persone con disabilità. Le caratteristiche dell’utenza variano a seconda dei servizi e dei progetti. La maggior parte delle persone che frequenta il centro diurno sono adulti con disabilità psicofisica.

L’attività viene effettuata nei centri socio educativi di Rovereto e di Ala. A questi si aggiungono servizi di sostegno scolastico e psicologia scolastica, un servizio psico-educativo per bambini, adolescenti e giovani adulti con disturbo dello spettro autistico, un progetto per l’inclusione lavorativa per adolescenti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, servizi per la gestione del tempo libero estivo.