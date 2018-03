FEDERCOOP * “ IL FENICOTTERO AZZURRO ”: È LA COOPERATIVA FORMATIVA SCOLASTICA DEL LICEO ROSMINI DI TRENTO

Con la costituzione de “Il Fenicottero azzurro” al Liceo Rosmini di Trento il progetto Cooperativa Formativa Scolastica sembra aver spiccato il volo.

Il nome della Cfs è stato scelto studenti della classe terza (indirizzo scienze umane) durante la riunione, una vera e propria assemblea costitutiva, ospitata alla Federazione Trentina della Cooperazione.

La Cfs “Il fenicottero azzurro” potrà contare sulla consulenza del team di educazione e cultura cooperativa della Federazione e collaborerà con la cooperativa sociale “La Coccinella” nell’organizzazione dell’ottava edizione di “1,2,3 Storie!”, il festival della narrazione per bambini e ragazzi in programma la primavera prossima a Cles e a Trento.

La classe, divisa in tanti piccoli gruppi di lavoro, affiancherà i collaboratori della cooperativa nell’organizzazione e nella gestione dell’evento, partecipando a più ambiti: progettazione dei contenuti e attività, animazione dei laboratori per bambini, attività di comunicazione e promozione dell’evento.

Il Festival ha registrato una crescente partecipazione di pubblico e propone laboratori, spettacoli, incontri con autori, mostre rivolte a bambini, ragazzi e famiglie.

La Coccinella, nata nel 1997, ha maturato oltre vent’anni di storia e di attività nel mondo della cooperazione sociale nell’ambito dei servizi all’infanzia. Primo incarico nella seconda metà degli anni Novanta: la gestione dell’asilo nido per il Comune di Cles.

Il successo di quella prima esperienza e la capacità dimostrata sono risultati fondamentali per consentirle di raccogliere la fiducia di molti altri Comuni ed essere ormai presente in otto delle Comunità di Valle della Provincia di Trento.

La cooperativa non si è limitata a questo ambito ma ha creato e promosso nuove attività: spazi per le neo mamme e i genitori con i loro bambini, iniziative per il tempo libero (in particolare per l’estate) e l’Atelier, un laboratorio per sperimentazione dei diversi linguaggi espressivi e artistici. Inoltre ha avviato la progettazione, la gestione e la comunicazione di attività culturali (rassegne, eventi, spettacoli, mostre).

Insomma, per gli studenti della Cfs “Il fenicottero azzurro” poter collaborare con questa cooperativa rappresenta davvero una bella opportunità formativa.