FEDERCOOP * EMERGENZA COVID-19. « LA TASK FORCE DELLA FEDERAZIONE PER LE COOPERATIVE ASSOCIATE, GUIDA AI SERVIZI ED I CONTATTI PER ATTIVARLI »

Emergenza Covid-19. La task force della Federazione per le cooperative associate. La Federazione fornisce assistenza alle cooperative sui vari adempimenti conseguenti ai provvedimenti del Governo e della Provincia autonoma in materia di credito, dalla gestione di situazioni critiche al sostegno alle imprese, Progettone e gestione ordini spesa on line.

Una breve guida ai servizi e i contatti per attivarli.

Alla Federazione Trentina della Cooperazione è attiva una “task force” di consulenti a disposizione per accompagnare le cooperative nelle procedure inerenti gli adempimenti delle varie disposizioni del Governo o della Provincia autonoma. In particolare per la gestione degli aiuti alle imprese.

Ecco la guida ai servizi e le persone da contattare.

*

Gestione situazioni critiche /Risposta a quesiti

Quesiti di ogni genere inerenti le problematiche dell’emergenza e gestione di situazioni critiche: scrivere all’indirizzo email: emergenzavirus@ftcoop.it . Diversi Uffici specialistici della Federazione si faranno carico delle richieste nel più breve tempo possibile.

*

Emergenza credito

Tutte le associate possono ottenere supporto e consulenza sulle misure nazionali e provinciali di moratoria o favorenti l’accesso al credito legate allo stato di emergenza Covid-19 compilando l’apposito form di richiesta al seguente link: https://bit.ly/2WOUipH, oppure contattare:Protocollo Progettone a supporto dell’attività commerciale

A seguito del protocollo d’intesa promosso su iniziativa della Federazione e sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento, è possibile avvalersi dei lavoratori del comparto “Progettone” per svolgere le seguenti attività:

piccole sanificazioni di superfici di maggior contatto, quali maniglie e carrelli;

imbustamento delle spese ordinate dagli utenti via telefono oppure online (non il trasporto domiciliare);

la regolamentazione degli accessi all’esercizio commerciale.

Le cooperative interessate possono inviare richiesta di attivazione del servizio compilando apposito form cliccando sul seguente link: https://bit.ly/2RaQjAq

Le cooperative che faranno richiesta di attivazione del servizio saranno prontamente contattate dal Consorzio Lavoro Ambiente per definire le modalità di avvio e di gestione del servizio.

*

Gestione ordini spesa online

Per tutte le Famiglie Cooperative associate la Federazione ha creato un sistema per gestire gli ordini di spesa online semplice ed intuitivo per i propri soci e clienti, al fine di snellire il processo di ordine telefonico.

Gli utenti potranno decidere se ricevere la spesa a domicilio o passare a ritirare la spesa già preparata comodamente in negozio, diminuendo le code di questi giorni. Dopo che ogni utente avrà ordinato la spesa, la Famiglia Cooperativa riceverà sulla mail prescelta i dati dell’utente e la lista della spesa.

Una versione esemplificativa del modello per ordinare la spesa online è disponibile al link seguente: https://bit.ly/39nCpRm

*

Formazione e supporto al cambiamento

Per supportare le cooperative trentine nella gestione di questa fase, la Federazione Trentina della Cooperazione, attraverso la propria area Formazione e Cultura cooperativa, ha anticipato il proprio programma di formazione online, adattando la propria offerta formativa per offrire occasioni di confronto, approfondimento e apprendimento alle cooperative trentine.

La proposta spazia dai temi più tecnici al supporto per accompagnare collaboratori e collaboratrici a vivere al meglio questa fase di cambiamento.

Per informazioni sulle proposte formative: formacoop@ftcoop.it

*

Fornitura mascherine e altri DPI

La Federazione si è attivata, in sinergia con gli altri partner istituzionali, per garantire la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) alle proprie cooperative ed è attualmente impegnata in queste tre iniziative:

1. a livello nazionale, in collaborazione con Cooperazione Salute, su mandato di Confcooperative, per acquistare DPI sui mercati internazionali e rivenderli alle cooperative aderenti a Confcooperative, in particolare alle cooperative sociali in prima linea nell’emergenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente a Cooperazione Salute: infocovid@cooperazionesalute.it;

a livello locale al fianco del Fondo Comune delle Casse Rurali e di Promocoop per mettere a disposizione gratuitamente mascherine protettive chirurgiche per i collaboratori delle associate al movimento cooperativo trentino in situazione di particolare difficoltà nel reperimento dei DPI ;

contatto via mail a: emergenzavirus@ftcoop.it) a supporto dell’attività della Protezione Civile per la distribuzione gratuita alle nostre associate delle mascherine fornite dalla Provincia.

È possibile fare richiesta tramite questo form: https://bit.ly/2UVQ1iX

Le richieste verranno evase in base all’effettiva disponibilità di materiale.

*

Fondi Etika per l’emergenza sociale causata dal Covid-19

Etika, l’iniziativa luce e gas della Cooperazione Trentina con Dolomiti Energia, ha stanziato 250.000 euro per frenare l’emergenza sociale che sta colpendo le persone più fragili della comunità trentina.

I progetti finanziati grazie a questo contributo sono due: il primo è destinato ad assicurare l’accesso al cibo alle famiglie più vulnerabili (pacchi viveri); Il secondo sarà dedicato a garantire la continuità assistenziale agli utenti di associazioni e cooperative sociali, fornendo loro strumenti tecnologici (tablet e connessioni) e servizi professionali di ascolto e supporto psicologico.

Per ulteriori informazioni contattare: etika@incooperazione.it

#lacooperazionecè