FEDERCOOP * CLM BELL – FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO: « MINILEZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI IN TUTTE LE LINGUE, MARTEDì 17 E SABATO 21/9 DALLE 15 ALLE 19 »

Un’esperienza da provare. E’ l’esperienza delle lingue proposta da Clm-Bell, dal 1966 leader dell’insegnamento delle lingue straniere a Trento e in Trentino e, da alcuni anni, di proprietà della Fondazione Cassa Rurale di Trento impegnata a promuovere lo studio delle lingue, sempre più necessario per chiunque, giovani e meno giovani, in un mondo sempre più globalizzato.

I due Open Days sono in calendario nei giorni di

martedì 17 e sabato 21 settembre dalle ore 15 alle 19

alla sede di Clm Bell in via Pozzo a Trento

Quattro ore articolate su cinque momenti.

Nell’ordine: minilezioni di gruppo e individuali in tutte le lingue; attività e giochi in inglese e tedesco per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni; aula self study: autoformazione online, laboratorio di ascolto, video e giochi interattivi; punto info su certificazioni linguistiche e soggiorni studio all’estero.

Per saperne di più si possono consultare sito e pagina Facebook di Clm Bell.