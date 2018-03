FEDERCOOP * CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO: AL VIA IL NUOVO CICLO DI “ PROGETTARE IL FUTURO ”, MARTEDÌ 27 FEBBRAIO

Cassa Rurale Rotaliana e Giovo: al via il nuovo ciclo di “Progettare il futuro”. Domani sera riprende il ciclo di serate dell’iniziativa “Progettare il futuro – Una responsabilità da condividere” della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo.

Relatore: Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera.

“In una società in continua evoluzione – spiegano i promotori – l’economia condiziona la nostra vita e influenza i nostri destini. Chi non si sforza di capire il presente rischia di arrivare impreparato all’appuntamento con il prossimo futuro. Fubini ci aiuterà a comprendere i più importanti fenomeni che riguardano la nostra nazione in un mondo globalizzato.

L’incontro è indirizzato a un pubblico di giovani e adulti, docenti, imprenditori e a tutte le persone interessate ad ascoltare una delle voci più autorevoli del panorama giornalistico nazionale, autore di numerosi libri”.

Appuntamento in calendario domani martedì 27 febbraio alle ore 20.15 all’Auditorium dell’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo

A introdurre la serata sarà Mauro Mendini, il presidente della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo.

Il direttore Paolo Segnana sarà invece protagonista del dialogo con Federico Fubini.