FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO * STATI GENERALI: A ZAMBANA INVITATE 170 ASSOCIAZIONI E CONSORZI, SABATO 10/3

Sono state invitate a riunirsi questo sabato a Zambana le 170 associazioni Pro Loco del Trentino: l’occasione è la prima edizione degli Stati Generali delle Pro Loco, appuntamento organizzato dalla Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi con l’obiettivo di tastare il polso della situazione del volontariato turistico provinciale.

Un appuntamento nuovo sia nella forma che nella tipologia: è infatti la prima volta che la Federazione convoca le sue associate ad un momento interamente dedicato al confronto sui temi più stringenti del settore.

Nuova anche la forma, perché questo confronto sarà basato sui principi della Open space technology, una metodologia di ascolto che prevede il coinvolgimento attivo della base, l’espressione libera delle istanze e la discussione di queste a cura degli stessi proponenti.

Quello che prenderà forma sarà quindi un pomeriggio di confronto libero e diretto, in cui ognuno, a partire da una domanda provocatoria, “La Federazione a cosa serve?”, potrà portare la propria esperienza e condividere il suo punto di vista e le sue aspettative.

Al momento sono 70 le Pro Loco che hanno risposto all’appello, confermando l’interesse delle associate per questa iniziativa.

Per la Federazione si tratta di un primo esperimento, si attende quindi con impazienza sabato per verificare la bontà di questa proposta; anche per le stesse Pro Loco questa sarà una nuova sfida, oltre che un’opportunità per portare all’attenzione di tutti quelle tematiche che spesso non trovano una sede istituzionale in cui essere affrontate.

Con questa iniziativa la Federazione intende continuare nella sua azione, già perseguita in questi anni con numerose azioni, di rafforzamento del rapporto con la sua base associativa, creando spazi per il dialogo al fine di rispondere sempre più alle esigenze e ai bisogni delle associate.

Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi

La Federazione Trentine delle Pro Loco e loro Consorzi è l’ente di coordinamento delle Pro Loco trentine, riunisce 170 associati fornendo corsi di formazione, servizi, assistenza e tutoraggio.

Il suo obiettivo è quello di professionalizzare e valorizzare il volontariato turistico trentino, incentivando le Pro Loco a divenire parti attive nel quadro del turismo provinciale.