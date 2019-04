federazione trentina Cooperazione * cda: « NOMINATI I vicepresidenti Germano Preghenella (vicario), Walter Facchinelli, Marco Misconel, Italo Monfredini e Michele Odorizzi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il consiglio di amministrazione della Federazione ha approvato ieri con 17 voti a favore e 5 astenuti (compresa la presidente) la proposta formulata da un gruppo di consiglieri sulle nomine dei vicepresidenti e del comitato esecutivo.

I vicepresidenti nominati sono Germano Preghenella per le cooperative di produzione e lavoro (con funzione di vicario), Walter Facchinelli per il consumo, Marco Misconel per il credito, Italo Monfredini per cooperative sociali e abitazione, Michele Odorizzi per le agricole.

Il nuovo comitato esecutivo è composto dalla presidente Marina Mattarei, dal vicario Germano Preghenella (componenti di diritto), Paola Dal Sasso, Arnaldo Dandrea, Paolo Fellin, Luca Rigotti.

“Ho preso atto della volontà del consiglio con senso di responsabilità istituzionale – ha commentato la presidente Marina Mattarei – pur astenendomi in sede di votazione. Questo consente di far uscire la Federazione da una situazione di stallo che poteva danneggiare ulteriormente la credibilità del movimento cooperativo trentino”.