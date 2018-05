FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO * ORIENTEERING: GRANDE 10° POSTO EUROPEO PER L’ITALIA NELLA SPRINT RELAY

Chi dice che “Nessuno è profeta in patria” non ha tenuto conto dell’affidabilità Svizzera. Puntuali come la Locomotiva di Berna, il trenino rossocrociato composto da Judith Wyder, Florian Howald, Martin Hubmann,Elena Roos chiude la questione in poco più di un’ora (1h:02′:45″) e mette in bacheca il titolo continentale della Sprint Relay.

L’Italia in materia di treni ad alta velocità sa il fatto suo e parte subito bene con Carlotta Scalet che con onore cambia al 9° posto. Si pensa che Riccardo Scalet possa mantenere, ma il trentino di Primiero sa fare bene, anzi benissimo e rimonta che arriva al 3° posto. Roba da strabuzzare gli occhi dei tifosi italiani che erano. molti anni che non vedevano uno spettacolo del genere all’Europeo Assoluto.

Arriviamo al cambio, 4° a una spanna dagli inglesi, dove il gemello Mattia Debertolis, l’uomo della provvidenza di questo Europeo, si lancia sulle ali dell’entusiamo delle belle prestazioni fornite nella Sprint e nella Middle.

Debertolis cede, ma non evapora. Tiene duro e non si lascia prendere dal panico. Riesce ancora a cambiare in 9^ posizione a 2′:29″. Insomma una bella prova. Tocca infine a Viola Zagonel che va, anche se piegata dallo sforzo, e non perde la lucidità riescendo a regalare all’Italia un bellissimo 10° posto in Staffetta.

C’è piena soddisfazione in casa azzurra dove il CT Mikhail Mamleev si esprime così: “A fine gara ero senza voce. Possiamo essere più che contenti. Siamo partiti sicuri con le prime 2 frazioni di testa, a ridosso delle migliori squadre, poi siamo calati un pochino ma il risultato è bellissimo”.

Domani riposa: “Esatto, faremo le tipiche cose del Day Off. Qualche massaggio, una sgambata e poi guarderemo alla Staffetta in bosco”.