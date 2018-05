FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO * ASSEMBLEA: FRA I CANDIDATI ANCHE DUE TRENTINI

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio domani (sabato 12 maggio 2018) eleggerà il nuovo presidente e il nuovo governo sportivo che rimarrà in carica fino al 2022.

L’appuntamento della 44ª Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è fissato per le ore 8.30 in prima convocazione e 10.30 in seconda presso l’Hotel Crown Plaza a Verona.

Le 275 società di tutta Italia, comprese le 31 che operano in Trentino, sono dunque chiamate alle urne per determinare chi le guiderà nel prossimo quadriennio fra il presidente uscente, l’asiaghese Andrea Gios e il piemontese Alberto Berto.

L’assemblea avrà poi il compito di eleggere 1 vicepresidente, 2 consiglieri atleti, 1 consigliere tecnico, e un consigliere di settore per ogni specialità (hockey, pattinaggio velocità, pattinaggio di figura, curling, stock sport), nonché il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fra i candidati anche due trentini, ovvero il pinetano Sergio Anesi per il ruolo di consigliere della velocità su pista ed il cembrano Adolfo Mosaner come consigliere tecnico.