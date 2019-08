FC Rovereto Calcio * SPORT: « LA SOCIETÀ CALCISTICA DELLA CITTÀ DELLA QUERCIA COMPIE 100 ANNI, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI CELEBRAZIONE »

Il Rovereto Calcio spegne 100 candeline. FC Rovereto vuole celebrare il traguardo del Centenario ricordando le tantissime persone che hanno scritto le pagine più significative della sua storia calcistica ma anche richiamando l’attenzione della nostra Città su una realtà che ancora oggi a distanza di Cento anni continua ad unire l’agonismo sportivo con il valore sociale, educativo, formativo che il gioco del calcio riveste per le giovani generazioni.

Per questo è previsto un programma di iniziative che avrà tra i suoi appuntamenti principali:

– l’allestimento, nell’ultima settimana di agosto, di una mostra fotografica alla Biblioteca Civica di Rovereto che illustrerà le fasi più significative della storia bianconera;

– la “Cena-evento” (aperta a tutti), il 6 settembre presso lo Stadio Quercia, in cui avremo con noi qualche ospite calcistico d’eccezione e le “vecchie glorie” del grande Rovereto;

– l’intitolazione (sabato 7 settembre) della Tribuna all’indimenticabile Presidente Remo Albertini, che tanto ha dato alla Rovereto calcistica portando le zebrette a giocare la serie C

– i tornei Esordienti e Pulcini con il coinvolgimento di società regionali e professionistiche.

L’evento si concluderà nel pomeriggio di domenica 8 settembre con la partita della prima squadra militante nel Campionato di Promozione trentino.

Per l’occasione FC Rovereto, in collaborazione con l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, promuoverà la lotteria del “Centenario di calcio a Rovereto”. La vendita dei biglietti inizierà in occasione degli eventi del 6-7-8 settembre e proseguirà nei bar e negozi che parteciperanno all’iniziativa. L’estrazione dei numeri vincenti avverrà il 12 dicembre.