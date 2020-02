FBK * PROGETTO GIOVANI 2020: « PIERO ANGELA CON GLI STUDENTI PER “COSTRUIRE IL FUTURO”, GIOVEDì 13/2 AL TEATRO CUMINETTI IL PRIMO INCONTRO CON LE SCUOLE »

Al via a Trento la nuova edizione di “Costruire il futuro”, il format ideato da Piero Angela per un percorso formativo unico nel suo genere dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università.

Dopo gli incontri dello scorso anno, l’iniziativa prosegue nel 2020 grazie al progetto realizzato dalla Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con l’Università di Trento, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e Rai Trentino.

Sette le conferenze in programma, tenute da esperti protagonisti del presente con l’obiettivo di ampliare la formazione dei giovani in un mondo in continua trasformazione tecnologica, economica e culturale.

Il primo appuntamento è proprio con Piero Angela che insieme allo scrittore e giornalista scientifico Piero Bianucci parlerà ai ragazzi dell’impatto della longevità nella società moderna. L’incontro dal titolo “Scienze di lunga vita” è riservato alle scuole (iscritte attraverso il programma FBK Junior) e si svolgerà giovedì 13 febbraio alle ore 15.00 presso il Teatro Cuminetti di Trento.

Gli eventi successivi, rivolti anche agli studenti universitari e in programma all’Auditorium di Palazzo Prodi, sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, vedranno protagonisti le relatrici e i relatori Stefano Forti, Giuseppe Jurman, Vincenza Colonna, Roberto Battiston, Alessandra Morelli, Lucia Votano, Cristina Pozzi e Andrea Dusi.

“Penso”, ha sottolineato Piero Angela, “che da studente sarei stato molto interessato a incontrare personaggi di grande competenza in grado di illuminarmi sulle problematiche del mio futuro. Un futuro che oggi ci appare pieno di nuvole oscure, ma che è anche pieno di nuove opportunità. Adottare comportamenti giusti è importante. Per questo conoscere aiuta a scegliere”.

“Dopo il successo della prima edizione – ha dichiarato il presidente della Fondazione Bruno Kessler Francesco Profumo – sosteniamo anche quest’anno con grande coinvolgimento il ciclo di conferenze ideato da Piero Angela, volto ad aiutare i giovani a identificare e affrontare i cambiamenti nel mondo del lavoro. Quello delle future professioni è un tema cruciale, in un momento in cui una parte rilevante degli attuali lavori è destinata gradualmente a trasformarsi con l’introduzione di nuovi servizi digitali e gli sviluppi della robotica e dell’intelligenza artificiale. Gli studenti di oggi dovranno impegnarsi infatti per dare risposte ai rapidi cambiamenti della nostra società e trovare nuove chiavi di lettura per interpretare il mondo.”

Le informazioni sul progetto e il programma completo delle conferenze si trovano sul sito: https://costruireilfuturo.com/ , dove verranno anche messe a disposizione le registrazioni degli incontri, moderati da Claudio Ruatti.