FASSINO – PD * GOVERNO: ” M5S E DESTRA SI DECIDANO O FANNO UN GOVERNO O SCENARI NUOVI “

Governo, Fassino (Pd): M5s e destra si decidano o fanno un governo o scenari nuovi. “Più che discutere su che cosa debba o non debba fare domani il presidente della Repubblica,

le cui decisioni sono insindacabili e andranno da tutti rispettate, è necessario richiamare destra e 5 Stelle al dovere di mettere fine ai tatticismi e alle furbizie, ai giochi delle parti che da 40 giorni impediscono all’Italia di avere un governo. Non c’è più tempo. Se sono in grado, diano vita a un governo. Se non sono in grado ne prendano atto e si passi ad altri scenari”.