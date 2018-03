FASANELLI * RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE: “SODDISFAZIONE PER L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE “

Proposta di mozione 666 di Massimo Fasanelli (Gruppo misto). Istituzione di una commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

La mozione di Fasanelli, che con il parere favorevole della Giunta espresso dal presidente Rossi ha ottenuto l’approvazione unanime dell’aula (24 voti), impegna l’esecutivo ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché venga concessa alla Provincia autonoma di Trento la delega per l’istituzione di una commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e, in subordine, ad attivarsi sempre presso il Governo affinché le commissioni territoriali attuali vengano implementate, prevedendo l’istituzione di una di esse nella città di Trento, capoluogo della Regione.

Borga (Ct) si è espresso a favore ricordando che questa era una proposta che il suo gruppo aveva avanzato qualche anno fa per implementare queste commissioni con risorse economiche umane per concludere l’iter delle verifiche in pochi mesi anziché in due anni. Non si tratterebbe di risorse enormi ed è incredibili è che non si sia già intervenuti in questo senso.

Soddisfatto Fasanelli, che ha sottolineato come se il governo accoglierà questa proposta, si potrebbe risolvere un grave problema sociale sia per i richiedenti asilo sia per la serenità della nostra popolazione. Ridurre i tempi dello status di profugo sarebbe anche importante dal punto di vista economico, visto il costo di 1.350.000 euro all’anno che questi lunghi periodi di permanenza comportano.

Civico (Pd) ha espresso adesione alla proposta di Fasanelli non solo per ragioni economiche e per il vissuto della nostra comunità ma soprattutto per soddisfare il diritto dei richiedenti asilo di avere una risposta in breve tempo per capire cosa sarà del loro destino.

Un anno e mezzo di permanenza nei centri di accoglienza causa disagio ed esige uno snellimento delle procedure. Questo è un passaggio fondamentale per tutti e costituisce un tassello fondamentale di una valutazione più ampia circa ad esempio il riaccompagnamento in patria di chi non può ottenere asilo nel nostro Paese.

Viola (Patt) ha ringraziato Fasanelli dell’iniziativa perché in uno stato di diritto rispondere in tempi adeguati è un dovere non solo nel caso dei richiedenti asilo e avere una commissione territoriale trentina (e non solo in Trentino) sarebbe molto auspicabile soprattutto per una questione di giustizia.

Giovanazzi (At) ha condiviso la mozione anche per ridurre anche le tensioni generate nel corso di questi anni per la permanenza prolungata dei richiedenti asilo nel nostro territorio.