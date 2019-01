Facile.it * Rc auto: « 17.000 residenti in Trentino-Alto Adige vedranno peggiorare la propria classe di merito ed aumentare il costo della polizZA (+3.11%) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 17.000 residenti in Trentino-Alto Adige; tanti sono gli automobilisti residenti nella Regione che, secondo l’analisi fatta da Facile.it, avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con colpa avvenuto nel 2018, vedranno peggiorare la propria classe di merito e, insieme ad essa, aumentare il costo dell’Rc auto.

In termini percentuali si tratta del 3,11% del campione analizzato (oltre 4.000 preventivi di rinnovo Rc Auto formulati da automobilisti del Trentino-Alto Adige e raccolti tramite le pagine di Facile.it); il valore risulta non solo inferiore alla media nazionale (3,83%) ma anche in calo rispetto all’anno precedente (quando era pari a 3,64%).

Guardando i dati a livello territoriale, la provincia di Trento (3,15%), è quella in cui, percentualmente, si è registrato il maggior ricorso alle assicurazioni per denunciare sinistri con colpa, mentre in quella di Bolzano la percentuale è stata pari a 3,04%.

Guardando invece all’andamento del premio medio Rc auto in Trentino-Alto Adige, emerge che a dicembre 2018 per assicurare un veicolo in regione occorrevano, in media, 456,68 euro, valore in aumento del 9,85% rispetto allo stesso mese del 2017, ma ancora inferiore alla media nazionale.

L’andamento delle tariffe Rc auto del Trentino-Alto Adige nel corso dell’anno è disponibile a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-trentino-alto-adige.html