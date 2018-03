EVERNESS – AGOSTINO CAROLLO * NATALE DEI POPOLI 2017 – ROVERETO :” IL CONTRIBUTO DI 190 MILA FINISCE DAVANTI L’ANTITRUST GRAZIE ALLA MIA SEGNALAZIONE “

L’Antitrust ringrazia Agostino Carollo e impugna al Tar il contributo di 192 mila Euro del Comune di Rovereto al Consorzio Rovereto In Centro per il “Natale dei Popoli”.

Il contributo di 190 mila Euro al Consorzio Rovereto In Centro per la realizzazione della manifestazione “Natale dei Popoli 2017” finisce davanti al Tribunale amministrativo: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’Antitrust o anche Agcm) ha ringraziato per l’opportuna segnalazione l’artista Agostino Carollo e ha deciso l’impugnazione al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige – Trento della deliberazione n. 190 del 31 ottobre 2017 con la quale la Giunta del Comune di Rovereto guidata dal Sindaco Francesco Valduga ha concesso al Consorzio Rovereto In Centro tale contributo e di “ogni atto presupposto e conseguente”.

Tra questi anche la determinazione n. 167 del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione della Provincia di Trento per un ulteriore contributo di 100 mila Euro al Consorzio Rovereto In Centro sempre per la medesima manifestazione e il regolamento per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 53 dd. 12.04.1995.

Una bella soddisfazione per Agostino Carollo che afferma: “Ringrazio l’Antitrust per l’intervento a seguito della mia segnalazione. È ora che tutte le amministrazioni pubbliche e le società partecipate della Provincia di Trento prendano atto che anche cultura e spettacolo sono settori in cui le regole della concorrenza devono essere sempre rispettate”.