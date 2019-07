https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/etjca-agenzia-lavoro-inaugurata-la-nuova-filiale-di-storo-tn-rafforzata-la-presenza-in-trentino-alto-adige-per-i-candidati-orientamento-e-consulenza-a-360-gradi/

ETJCA – Agenzia per il lavoro, tra i primi 10 player del mercato e leader nei servizi per le risorse umane, inaugura la nuova filiale di Storo (TN) e rafforza così la sua presenza in Trentino-Alto Adige. La nuova sede, con i suoi spazi, è un vero e proprio centro per l’orientamento, in grado di offrire ai candidati una consulenza a 360 gradi nella ricerca del lavoro. Con l’apertura della nuova filiale a Storo l’azienda vuole consolidare sempre di più la sua presenza capillare sul territorio e aumentare così la vicinanza alle aziende e a chi cerca lavoro. Ad oggi Etjca è presente in tutta Italia con più di 65 filiali, ognuna delle quali è perfettamente consapevole delle dinamiche locali di ogni settore professionale e, soprattutto, delle specificità culturali e normative. La filiale di Storo si trova in via Giuseppe Garibaldi, 143. Su ETJCA: ETJCA è un’agenzia per il lavoro, interamente italiana e indipendente, che offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000:2014 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001:2015. Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 65 filiali in tutta Italia. Somministrazione del lavoro, staff leasing, apprendistato professionalizzante, ricerca e selezione del personale, politiche attive del lavoro, attivazione di tirocini extracurricolari, formazione, collocamento mirato, outsourcing, gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro. ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e la Fondazione Consulenti per il lavoro: tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.