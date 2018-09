ESCLUSIVA ‘ CHI’ * LORENA BIANCHETTI: ” ASPETTO UNA BAMBINA, IO E MIO MARITO BERNARDO SIAMO AL SETTIMO CIELO “

«Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni», annuncia Lorena Bianchetti in un’intervista esclusiva a Chi in edicola da mercoledì 19 settembre. «Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito): io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un’emozione grandissima. Posso dire di essere veramente felice».