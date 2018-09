ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE – ENAC * AEROPORTO DI PISA: CHIUSURA AI VOLI CIVILI ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 26 SETTEMBRE

Per facilitare lo svolgimento delle operazioni di volo antincendio in corso per spegnere i roghi sul monte Serra, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in base a quanto previsto dal Codice della navigazione e in coordinamento con le altre Istituzioni e Enti coinvolti, ha disposto la chiusura ai voli civili dell’Aeroporto di Pisa anche per la giornata di domani, mercoledì 26 settembre.