Enpa – Lac – Lav – comunicato stampa congiunto * ORSA M49: « le associazioni al Ministro Costa: no alla cattura, A rischio anche l’incolumità dell’animale »

Orsi. Cattura M49, le associazioni al Ministro Costa: no alla cattura. A rischio anche l’incolumità dell’animale.

«Chiediamo al Ministro Costa di adoperarsi per evitare una cattura ingiusta, non rispettosa dei principi contenuti nel Piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso, e che rappresenterebbe un ennesimo caso di “mala gestione” degli orsi. Nè possiamo dimenticare che proprio a causa dei tentativi di cattura sono morti animali divenuti un simbolo come Daniza», lo dichiarano le associazioni Enpa, Lac e Lav.

«Gli orsi sono particolarmente protetti dalla legge italiana numero 157/92; non sono un bene che appartiene al Trentino, ma un patrimonio indisponibile dello Stato e dunque di tutti i cittadini. Gli italiani sono sgomenti di fronte a quanto sta accadendo, soprattutto davanti all’atteggiamento di chiusura e arroganza dimostrata dalla Provincia, con la complicità di chi fomenta odio e allarmismo ingiustificato. Mancano le condizioni per procedere ad una cattura, che deve essere sempre subordinata alla soddisfazione di ogni aspetto del PACOBACE (Piano interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro-orientali), dall’ applicazione a tappeto delle misure di prevenzione (l’irrinunciabile presenza degli allevatori stessi durante il pascolo, i ricoveri notturni, l’ausilio di cani ben educati allo scopo) alla formazione ed informazione di cittadini e allevatori, elementi assolutamente prioritari previsti dal piano stesso.

Invece, il Rapporto grandi carnivori non è stato presentato, non sono stati più praticati gli importanti incontri di formazione e informazione con gli abitanti di valli e paesi, intrapresi dalla giunta precedente, e non è stato dato alcun seguito alla “Regional Platform on People and Large Carnivores”, progetto europeo di sostegno alla convivenza tra cittadini e grandi carnivori.

Il Ministro dell’Ambiente è il più autorevole rappresentante dello Stato in materia di tutela della fauna selvatica e a lui chiediamo di fermare questa cattura, anche in via precauzionale, perché violerebbe importanti prescrizioni contenute nel PACOBACE. Gli chiediamo di non condannare alla prigionia a vita M49 – orso classificato da ISPRA come non pericoloso.