Enac * indagine Olbia: « ALLA GDF già fornita collaborazione dall’estate scorsa, affinché fosse ricostruita l’attività del proprio dipendente »

Enac: collaborazione con Guardia di Finanza nell’indagine sul proprio dipendente di Olbia che svolgeva altre attività lavorative usufruendo di periodi di malattia

In relazione all’indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, Gruppo di Olbia, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, che ha portato a scoprire un funzionario dell’Enac dell’Aeroporto di Olbia che gestiva, durante la fruizione di lunghi periodi di assenza per malattia, un’impresa individuale di guida turistica in Gallura, l’Enac rende noto di aver fornito la propria collaborazione, già dall’estate scorsa, affinché fosse ricostruita l’attività del proprio dipendente.