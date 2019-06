ENAC * FRECCE TRICOLORI A VENEZIA – INAUGURAZIONE SALONE NAUTICO: « POSSIBILI DISAGI ALL’AEROPORTO NELLA TARDA MATTINA DEL 19 GIUGNO »

Possibili disagi all’Aeroporto di Venezia nella tarda mattina del 19 giugno in occasione del sorvolo delle Frecce Tricolori per l’inaugurazione del Salone Nautico.

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa che in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico di Venezia, che si svolgerà il 19 giugno prossimo, i voli da e per lo scalo veneziano Marco Polo potrebbero subire lievi ritardi in concomitanza con il passaggio delle Frecce Tricolori.

Nel corso della mattinata del 19 giugno, infatti, la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Venezia prevede il sorvolo della Pattuglia Acrobatica italiana delle Frecce Tricolori. In corrispondenza del sorvolo, pertanto, l’operatività dell’aeroporto di Venezia potrebbe subire un rallentamento nella tarda mattinata.