ENAC * ELEZIONI EUROPEE: « GARANTIAMO LE MISURE PER CONSENTIRE IL DIRITTO DI VOTO DEL PERSONALE NAVIGANTE IN SERVIZIO IN SEDE DIVERSA DAL COMUNE DI RESIDENZA »

Elezioni europee del 26 maggio 2019: ENAC garantisce le misure per consentire il diritto di voto del personale navigante in servizio in sede diversa dal Comune di residenza

In occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, attraverso le proprie Direzioni Aeroportuali, garantirà le misure atte a consentire al personale navigante, che per motivi di servizio si trovi in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risulta iscritto, incluso il personale in

riposo e in malattia, di esercitare il diritto di voto presso i seggi elettorali del Comune in cui si trova l’aeroporto di imbarco o di sbarco.

Secondo le procedure previste dal Ministero dell’Interno, l’ENAC assicura la possibilità di votare al personale navigante in servizio in una sede diversa da quella di residenza, con la consegna, agli aventi diritto, dei moduli provenienti dalle Prefetture da parte dei gestori aeroportuali. Il personale navigante interessato, come avviene in ogni occasione elettorale, pertanto, dovrà presentarsi al seggio del Comune munito di apposita attestazione rilasciata dal Direttore Aeroportuale ENAC.

Si precisa, inoltre, che in particolare per l’Aeroporto di Roma Fiumicino, la Direzione Aeroportuale ha delegato l’Ufficio del Cerimoniale di Stato a rilasciare le autorizzazioni necessarie affinché il personale navigante presente per servizio a Fiumicino possa esprimere il proprio voto.