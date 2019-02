ENAC * Conferenza nazionale infrastrutture trasporti e territorio: « Cinque gli appuntamenti in programma insieme a Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato Italiane »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Enac alla presentazione della “Conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il territorio” iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

È stata presentata oggi dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e dal Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Armando Siri, la “Conferenza nazionale sulle infrastrutture, i trasporti e il territorio”, iniziativa finalizzata ad avviare un percorso partecipativo per affrontare le nuove sfide relative alla mobilità e per sviluppare la relative strategie di sviluppo.

Cinque gli appuntamenti in programma di cui il primo, previsto per mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, è dedicato al trasporto aereo e in cui l’Enac è coinvolto come partner dell’iniziativa insieme a Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato Italiane.

Nell’ambito dell’incontro di presentazione, il Ministro Toninelli ha annunciato di aver incaricato l’Enac sia di aggiornare il Piano Nazionale degli Aeroporti, sia di ridefinire le attuali linee guida inerenti le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo delle rotte aeree da parte dei vettori, proprio alla luce della rapida evoluzione del trasporto aereo.

Il Presidente dell’Enac Nicola Zaccheo, nel suo intervento durante la presentazione dell’iniziativa, ha enfatizzato la necessità di un potenziamento tecnologico e di un adeguamento infrastrutturale, considerata la crescita prevista del settore aereo che, stando alle previsioni, è destinato a raddoppiare tra il 2030 e il 2040 passando, secondo la Iata – International Air Transport Association, da 3,8 miliardi di passeggeri del 2016 a 7,2 miliardi del 2035.

In Europa, secondo le stime di Eurocontrol, nel 2040 la crescita sarà del +53% del numero di movimenti rispetto ai dati registrati nel 2017. Tale crescita non risulta adeguatamente supportata dagli interventi oggi programmati sugli scali europei basati su un aumento della capacità del 16%. Nello stesso modo, pertanto, anche le infrastrutture nazionali e, più in generale, tutto il sistema aereo deve essere pronto a far fronte all’incremento della domanda.

L’Enac parteciperà alla due giorni della Conferenza “Trasporto aereo e aeroporti” con il Presidente Zaccheo, il Direttore Generale Alessio Quaranta e vari dirigenti prenderanno parte ai panel di lavoro previsti, portando il proprio contributo di Ente di regolazione tecnica, certificazione, controllo e vigilanza del settore, per contribuire a definire le priorità e le strategie di sviluppo del comparto quale volano del sistema Paese.