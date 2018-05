EDOARDO RASPELLI * STREET FOOD FEST A CATANIA: IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI CIBI DI STRADA CHE METTE D’ACCORDO TUTTI, DAL 17 AL 20 MAGGIO

Oltre 30 diversi cibi di strada, dalle panelle e crocchè al pane cunzato, dalle tigelle alla pizza fritta ma anche paella e burrito con chili- Quattro giorni di spettacoli, musica ,un’interessante rassegna di cooking show e golosi approfondimenti culturali per festeggiare saperi e sapori del cibo da passeggio.

Panelle e crocché, pane ca’ meusa e carne di cavallo ma anche sfincione bagherese, focaccia con la ricotta e pane cunzato trapanese, e poi ancora arrosticini abruzzesi, gnocco fritto e tigelle emiliane, salsicce e pizza fritta. Sono solo alcuni dei cibi di strada che si potranno gustare nel cuore di Catania, in via Etnea , da giovedì 17 maggio a domenica 20.

Una proposta ricca e variegata impreziosita dalla presenza di tante specialità provenienti dalle cucine del mondo: basta un boccone per volare in Thailandia con il kai satè, o in Messico con il goloso burrito con chili, oppure ancora assaporare tutto il fascino della Spagna con la paella e le tapas di carne. Oltre trenta proposte di cibi di strada provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dal mondo si incontrano e fanno festa nel centro storico di Catania.

Street Food Fest è il festival internazionale dei cibi di strada che mette d’accordo tutti: diverse sono le proposte le proposte vegetariane e gluten free. Un vero e proprio villaggio gastronomico che si snoderà lungo la centralissima via Etnea, da Villa Bellini fino ai Quattro Canti, e trasformerà il salotto buono della città in una gioiosa cucina a cielo aperto.

INCONTRI CON I VOLTI NOTI DI TV GIORNALISMO E CUCINA

La più classica delle passeggiate cittadine diventa un’occasione non solo per gustare i migliori piatti della cucina di strada ma anche per conoscere tradizioni e curiosità sullo street food, partecipando ai tanti cooking show e ai momenti di approfondimento culturale.

Tanti gli appuntamenti all’interno di “Spazio Gourmet” la gustosa rassegna a cura di Andrea Graziano, founder di Fud Bottega Sicula, e Francesco Lelio direttore tecnico del Festival che coinvolgerà noti chef del territorio ed esperti del settore che saranno coinvolti in tanti incontri.

Tra volti noti del giornalismo enogastronomico e cuochi blasonati, ci saranno: Edoardo Raspelli, “cronista della gastronomia” e conduttore tv; Alfonso Isinelli, giornalista enogastronomico; Massimo Bernardi direttore di Dissapore.it; Nino Aiello giornalista e critico gastronomico. E poi ancora gli chef: Lorenzo Ruta, Giuseppe Bonsignore, Salvatore Gambuzza, Alfio Visalli, Dario Di Liberto, Valentina Chiaramonte, Salvatore Vicari, Gaetano Romeres, Giovanni Capizzi e tanti altri.

Durante i momenti di “Spazio gourmet” sarà possibile scoprire storie, racconti, tradizioni e identità nascoste del cibo di strada. Un’apposita struttura coperta animerà piazza Stesicoro e ospiterà appassionati e curiosi che, comodamente seduti, potranno assistere ad interessanti incontri e degustare le pietanze più golose della kermesse.

Una rassegna che si arricchisce della collaborazione dell’Assessorato regionale alla pesca, dell’Università di Catania e dell’Università degli Studi di Palermo che rifletteranno insieme ad ospiti e chef sul cibo di strada, la sua materia prima, i suoi valori nutrizionali e le sue proprietà , con approfondimenti tematici legati alla sostenibilità ambientale e alla corretta alimentazione.

Per gli studenti dell’università di Catania dei corsi di Sociologia e Scienze e Tecnologie alimentari che si accrediteranno agli incontri sarà inoltre possibile avere riconosciuti crediti CFU, utili al conseguimento del titolo di studio.

Ma Street Food Fest è anche musica e spettacolo. All’interno di un programma fitto di appuntamenti che prevede musica live, animazione itinerante e spettacoli , saranno moltissimi gli artisti che si esibiranno sui due palchi allestiti lungo via Etnea.

Inoltre gli oltre trenta street fooder presenti alla manifestazione faranno a gara per aggiudicarsi l’ambito premio Street Food Fest, che una severa giuria consegnerà al vincitore domenica 20 maggio.

L’evento è organizzato dalla società AdMeridiem con il patrocinio del comune di Catania, dell’Università degli Studi di Catania e Ferrovia Circumetnea- Metropolitana di Catania, vettore ufficiale della manifestazione scelto per promuovere l’uso di una mobilità sostenibile.

Il programma completo e i biglietti sono disponibili sul sito: www.cataniastreetfoodfest.it.

INFO E COSTI: ORARI APERTURA CATANIA STREET FOOD FEST:

Giovedì 17 e Venerdì 18: dalle 17 fino a tarda sera

Sabato 19 e Domenica 20: dalle 11 fino a tarda sera

INGRESSO GRATUITO TICKET DEGUSTAZIONE:

Acquisto prima card 10 euro, successive ricariche 20-30-50 crediti.