EDOARDO RASPELLI * MELAVERDE MAGAZINE: NEL MESE DI MAGGIO SI PARLERÀ DEL GRANOTURCO DI STORO (TN) E DELLA TRANSUMANZA IN ABRUZZO

Rivista di 98 pagine, in edicola ogni mese ad un prezzo di 2,99 euro , Melaverde magazine è edito da Fivestore – Rti S.p.A.. Il direttore responsabile è Andrea Delogu, vice direttore generale della direzione Informazione Mediaset.Il mensile viene realizzato a Milano dalla OpenEyes Film di Simona Stoppa.

Il magazine nasce con la medesima linea editoriale del programma televisivo nato il 20 settembre del 1998 da un’idea di Giacomo Tiraboschi. In aggiunta, ha tutta una sezione pratica di turismo e di ricette con i prodotti di eccellenza. Molto spazio viene quindi dato ai produttori, ma anche a cuochi, negozi, trattorie, ristoranti, boutique hotel e alberghi che fanno della tradizione e della qualità un punto di forza.

In questo numero, oltre agli editoriali di Edoardo Raspelli (dedicato al granoturco Nostrano di Storo, Tn) e di Ellen Hidding, uno degli autori di Melaverde, Vincenzo Venuto, ha realizzato tre diversi servizi: la transumanza in Abruzzo, la coltivazione del basilico (con gli ultimi ritrovati della tecnologia), le acque minerali delle Fonti di Vinadio Cuneo). In collaborazione con Orto Mio e Valle dei Fiori, si parla, appunto, di verdure e giardini.Laura Tajoli scrive dei gamberi rossi di Mazara del Vallo . Tra i tanti altri argomenti: il Culatello di Zibello, il Primitivo di Manduria, il lago di Idro, l’Isola d’Elba…