EDOARDO RASPELLI * LE STORIE DI MELAVERDE: DOMENICA 2 SETTEMBRE SI TORNERÀ DI NUOVO IN TRENTINO, IN VAL DI NON

Edoardo Raspelli per Le Storie di Melaverde, su Canale 5,alle 11.50 di domenica 2 settembre tornerà di nuovo in Trentino, in Val di Non, a Sarnonico. In questa replica Edoardo Raspelli incontrerà di nuovo la famiglia Pezzini che qualche anno fa ha deciso di produrre pane ma partendo dalla base, la coltivazione dei cereali .

Grano segale farro mais vengono piantati lì dove un tempo crescevano le patate.

Raccolti maturi, i vari grani vengono trasformati in farina nel piccolo mulino casalingo per poi diventare tanti tipi di pani diversi.Una famiglia”normale”che è riuscita a fare qualcosa di speciale. Nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, si consumava quotidianamente più di un chilo di pane a testa,oggi meno di un etto. Ma il dato interessante è che quasi il 90 % del pane che acquistiamo oggi chiediamo che sia fatto in modo artigianale.

Siamo in Val di Non, la più alta valle del Trentino, terra di acqua, di laghi e di castelli, di montagne dolomitiche patrimonio dell’Unesco, dove vive l’orso bruno ma anche terra di suggestivi canyon sotterranei. Le Storie di Melaverdde andranno di nuovo alla scoperta di questo territorio conosciuto soprattutto per la coltivazione della mela Dop (appunto la Mela Val di Non a Denominazione d’Origine Protetta) ma ricco di tanti tesori.