EDOARDO RASPELLI * ” LE STORIE DI MELAVERDE – CANALE 5: ” DOMENICA 6 MAGGIO SI RITORNA TRA LE ROSE DELLA VALLE SCRIVIA ALLE PORTE DI GENOVA

Riconosciuta per la sua bellezza, per il suo profumo, regalo perfetto per la persona amata, la rosa resta nell’immaginario collettivo il fiore più conosciuto, apprezzato e più regalato al mondo.

Questa settimana, Edoardo Raspelli, ci riporterà tra Liguria e Piemonte per scoprire la tradizione secolare della rosa da sciroppo che un tempo aveva un utilizzo ben diverso, casalingo, legato alle sue proprietà uniche che portavano le famiglie contadine a farne sciroppo, confetture, fino ai più esperti erboristi che preparavano pozioni con proprietà curative.

Durante questa puntata de Le Storie di Melaverde vedremo come diversi coltivatori si siano uniti in un’associazione con lo scopo di dare nuova luce a questa tradizione, tornando a coltivare le rose in piccoli roseti lungo la Valle Scrivia, alle porte di Genova, e lavorando in piccoli laboratori attrezzati i petali in prodotti particolari realizzati con ricette d’altri tempi.