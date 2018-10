DONATELLA CONZATTI * PARITÀ DI GENERE: ” IL PARLAMENTO DELLA XVIII LEGISLATURA E LA QUESTIONE FEMMINILE, GIOVEDÌ 25 OTTOBRE – SALA ISMA SENATO DELLA REPUBBLICA “

Sen. Conzatti: “La costruzione di una società realmente paritaria riguarda tutte le

sensibilità politiche ed è una priorità culturale, sociale ed economica per un Paese”.

Su iniziativa della senatrice Donatella Conzatti

Il Parlamento della XVIII legislatura e la Questione femminile:

Le elette nei partiti rispondono ai media diretti dalle donne sulle loro reali

intenzioni nei confronti dell’empowerment femminile

*

Introduce

Linda Laura Sabbadini

Intervengono

Valentina Battistini – Allenatrice, promotrice di quarta categoria – lo stereotipo del calcio

Suor Gabriella Bottani – Coordinatrice Talitha Kum –

Alessandra Ghisleri – Politologa, ricercatrice sociale – Essere donna in Italia

Lella Golfo – PresidenteFondazione Bellisario – L’applicazione delle leggi sulle quote

*

La Politica

Laura Boldrini, Deputata in rappresentanza di Leu

Donatella Conzatti, senatrice in rappresentanza di Fi

Rosa Maria Di Giorgi, Deputata In rappresentanza del Pd

Laura Granato, Senatrice In rappresentanza del M5s

Isabella Rauti, Senatrice In rappresentanza di Fdi

Barbara Saltamartini, Deputata In rappresentanza della Lega

*

La Comunicazione

Maria Pia Ammirati – Direttore Teche Rai

Flavia Giacobbe – Direttore Formiche

Monica Mosca – Direttore Gente

Danda Santini – Direttore Io Donna

Conclusioni – Vincenzo Spadafora – Sottosegretario di Stato alla Presidenza cel Consiglio dei Ministri

Modera – Paola Severini Melograni

Saluti Istituzionali Del Comune Di Spoleto

Giovedì 25 Ottobre 2018 Ore 10,30

Roma Senato Sala Isma

Piazza Capranica 72

Ultimo appuntamento dei Dialoghi a Spoleto 2018