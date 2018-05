DOMENICA LIVE – CANALE 5: DICHIARAZIONE DI GIANCARLO SCHERI: “ STAGIONE STRAORDINARIA LA PIÙ VISTA DI SEMPRE, INARRIVABILE BARBARA D’URSO ”

Si è chiusa ieri una stagione record per Domenica Live. Dal 2012 a oggi, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso, ha un trend di ascolti in continua crescita. In quest’ultima edizione ha raggiunto il miglior risultato di sempre: media che sfiora i 3.000.000 di telespettatori (2.891.000) e 20% di share, con un incremento percentuale rispetto alla scorsa stagione pari al +14%.

La trasmissione è sempre stata leader della sua fascia d’ascolto, toccando punte di oltre 4.000.000 di telespettatori e sfiorando il 26% di share.

Il contenitore domenicale ha ascolti record sul pubblico femminile, sia quello più giovane (donne 20-24 anni: 25.4% di share), che su quello più maturo (donne 45-54 anni: 24.3% share e donne over 65 anni: 27.8% share).

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: “Si è chiusa ieri una stagione straordinaria di Domenica Live, la più vista di sempre. Il programma Videonews condotto dall’inarrivabile Barbara d’Urso è stato leader incontrastato per tutta la stagione televisiva.

Barbara, talento televisivo cristallino e professionista instancabile, riesce a gestire, con rara maestria, ore e ore di diretta sia trattando temi delicati e di stretta attualità, sia argomenti più leggeri.

Grazie e complimenti a lei e alla squadra giornalistica, autorale e produttiva di Domenica Live”.