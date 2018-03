DOLOMITI WINTER TRAIL * IL 4 MARZO SI POTRÀ GAREGGIARE A COPPIE, OPPURE INSIEME AL PROPRIO COMPAGNO A 4 ZAMPE

Uno spettacolare scenario innevato vi aspetta quest’anno a Malga Millegrobbe in occasione del la terza edizione del Dolomiti Winter Trail. I percorsi in mezzo alla natura su cui potrete vivere questa avventura sono due: uno di 22K con un dislivello di 900 D+ e uno di 12K con un dislivello di 400 D+ .

Si potrà gareggiare a coppie, formula che prevede di partire, correre e arrivare assieme, ma non solo; per questa edizione infatti ci sarà anche una categoria dedicata a chi corre con il proprio cane e una classifica a parte per tutti coloro che parteciperanno alla competizione insieme al proprio compagno a 4 zampe!

Durante la gara in programma anche la prima edizione di una Kids Adventure Race intitolata Fun Snow Run: un appuntamento dedicato ai più piccoli che, accompagnati dai genitori o da soli, potranno correre su un percorso innevato pensato appositamente per il massimo divertimento!

Il Dolomiti Winter Fest si aprirà venerdì 2 Marzo con la CiaspoLuna, un’uscita al tramonto con rientro al chiarore della luna piena e con la Dolomiti Night Snow Run, corsa notturna su neve di 12km.

Per tutto il fine settimana sleddog, escursioni sulla neve, uscite in fat bike, un contest di Downhill in MTB, un workshop fotografico di 2 giorni con Paolo Codeluppi, corsi di yoga, di meditazione zen, di barefoot walking e, per i più avventurosi, uno Snow Camp di tende Teepee riscaldate con stufa a legna.

Nel giorno di sabato avrà luogo anche l’#InstameetWinterfest che prevede un’escursione con le ciaspole che si chiuderà con un aperitivo al tramonto, presso Malga Millegrobbe, cullati dai suoni magici di un duo musicale trentino di arpa e handpan: gli Yellow Atmospheres.

Il dopocena del sabato continuerà a Lavarone in una serata dedicata all’avventura e alla corsa con tanti ospiti, tra cui i “runner-scrittori” Dario Pedrotti, Andrea Pelo di Giorgio e Nicola Giovanelli e il Ferrino Women Team al completo: Katia Figini, Scilla Tonetti, Alice Modigliani e Luisa Balsamo.