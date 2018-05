DOLOMITI PRIDE * CHIESE E OMOSESSUALITÀ: SE NE PARLA DOMANI PRESSO LA SALA DELL’AURORA DI PALAZZO TRENTINI

Come si sta sviluppando il dibattito sui diritti Lgbt in seno alla Chiesa d’Inghilterra? Quali novità si sono registrate nel magistero di Papa Francesco e nella Chiesa cattolica?

Se ne parla domani – lunedì 21 maggio – alle 18:00 in un incontro di avvicinamento al Dolomiti Pride organizzato presso la Sala dell’Aurora di Palazzo Trentini. Jonathan Boardman, cappellano della All Saints’ Anglican Church di Roma e sacerdote responsabile della Chiesa anglicana di Sant’Antonio a Padova, e Pierluigi Consorti, Presidente dell’Associazione italiana dei docenti di diritto ecclesiastico e canonico nelle Università italiane, si confronteranno su questi temi moderati da Marco Ventura, direttore del Centro per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

La Chiesa d’Inghilterra e in generale le chiese della Comunione anglicana, dagli episcopaliani americani agli anglicani nigeriani e indiani, sono un laboratorio dei nuovi rapporti tra i cristiani, le loro chiese e l’omosessualità.

Attraverso il loro travaglio si può comprendere cosa è cambiato, cosa sta cambiando e cosa cambierà. Sono in discussione la vita dei credenti, le loro idee, le norme delle Chiese e degli Stati. È in discussione il ruolo del cristianesimo nella società occidentale, sempre più secolarizzata e multi-religiosa, e nella società globale, dove la persecuzione degli omosessuali è spesso religiosa e non di rado cristiana.

Il laboratorio della Chiesa d’Inghilterra e della Comunione anglicana, e più in generale del Consiglio ecumenico delle chiese e del Consiglio mondiale delle Chiese di cui la Chiesa d’Inghilterra è parte, verrà analizzato domani – lunedì 21 maggio – alle 18:00 in un incontro organizzato presso la Sala dell’Aurora a Palazzo Trentini nell’ambito dei pre-eventi del Dolomiti Pride.

Interverranno a “Chiese e omosessualità. Esperienza anglicana, prospettive cristiane” il reverendo Jonathan Boardman, sacerdote della Chiesa Anglicana, e il prof. Pierluigi Consorti, esperto e testimone delle trasformazioni sociali e giuridiche del cristianesimo e della Chiesa di Roma. A moderare l’incontro sarà Marco Ventura, direttore del Centro per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

*

BREVI BIOGRAFIE

Jonathan Boardman è cappellano della All Saints’ Anglican Church di Roma dal 1999. È stato Arcidiacono per l’Italia e per Malta dal 2009 al 2015 e ha servito nel Sinodo Generale della Chiesa d’Inghilterra dal 2005 al 2010. Attualmente è anche sacerdote responsabile della Chiesa anglicana di Sant’Antonio a Padova.

Pierluigi Consorti insegna Diritto e religione a Pisa ed è Presidente dell’Associazione italiana dei docenti di diritto ecclesiastico e canonico nelle Università italiane. Ha diretto il Centro interdisciplinare Scienze per la pace. Dal 1995 ricopre la carica di Segretario generale presso l’Istituto culturale Fondazione Remo Orseri per la collaborazione culturale fra i popoli, dove sostiene attività di dialogo interreligioso.

Marco Ventura insegna Diritto ecclesiastico e canonico a Siena. Dirige per il triennio 2016-2018 il Centro per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. È membro per il triennio 2016-2018 del Panel di esperti sulla libertà religiosa dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Il prof. Ventura è disponibile per interviste telefoniche ed è rintracciabile al numero (+39) 347 54 66 256.

In allegato il comunicato stampa e alcune fotografie dei relatori. Nel comunicato stampa anche un breve sunto degli altri eventi in programma questa settimana per il Dolomiti Pride.