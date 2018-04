DOLOMITI PRIDE * CALENDARIO: OLTRE 60 GLI EVENTI PRIMA DELLA GRANDE PARATA DEL 9 GIUGNO CHE TOCCHERANNO NON SOLO LE CITTÀ CAPOLUOGO, MA ANCHE I PRINCIPALI CENTRI NELLE VALLI

Dolomiti Pride: oltre 60 gli eventi prima della grande parata del 9 giugno. È stato presentato questo pomeriggio alla presenza dell’Assessore alla cultura e pari opportunità del Comune di Trento, Andrea Robol e dell’Assessora alle pari opportunità della Provincia Autonoma di Trento, Sara Ferrari, il ricco calendario degli eventi che precedono la parata del 9 giugno. Più di 60 gli appuntamenti in programma: mostre, conferenze, cineforum, presentazioni di libri, spettacoli e party, che toccheranno non solo le città capoluogo, ma anche i principali centri nelle valli.

Il Dolomiti Pride si compone di un fittissimo calendario di oltre 60 eventi che precedono la grande parata che il 9 giugno prossimo attraverserà le strade di Trento. Mostre, conferenze, cineforum, presentazioni di libri, ma anche spettacoli e party, tutte occasioni pensate per avvicinare la cittadinanza alle tematiche LGBT+. Proprio per questo gli organizzatori hanno scelto di portare i pre-eventi anche fuori dalle città capoluogo, raggiungendo molti centri nelle valli. Riva del Garda, Arco, Baselga di Piné, Mezzolombardo, Borgo Valsugana e Tione ospiteranno alcuni dei pre-eventi, oltre naturalmente a Trento e Bolzano.

Il Teatro San Marco di Trento ospiterà 4 proiezioni di film organizzate dal Dolomiti Pride in collaborazione con il Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani e il sostegno del Comune di Trento. Si parte stasera, con “The Constitution – Due insolite storie d’amore”, il nuovo film del regista croato Rajko Grlić, si prosegue il 19 aprile con “Stonewall” di Roland Emmerich, il 16 maggio con “My Beautiful Laundrette – Lavanderia a gettoni” del regista Stephen Frears, e si conclude il 23 maggio con “Priscilla – La regina del deserto”, film cult del 1994 diretto da Stephan Elliot.

Domani la sala Fondazione Caritro di via Calepina a Trento ospiterà invece l’incontro “Vederne di tutti i colori. Migrazioni e diritti LGBTI tra l’Italia e il mondo”, organizzato dal gruppo trentino di Amnesty International. In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non è facile nemmeno immigrare in Europa, per via dei molti ostacoli giuridici, legali e sociali. Interverranno Mariacarla Indice, membro del Coordinamento Rifugiati e Migranti e della task force sui discorsi d’odio di Amnesty International, e Lyas Laamari, rifugiato algerino, vicepresidente de Il Grande Colibrì, associazione che si occupa delle differenze che intersecano orientamento sessuale e identità di genere.

Giovedì 17 maggio – giornata internazionale contro l’omo-bi-transfobia – verrà presentato, prima alla Biblioteca Comunale di Trento e poi alla Biblioteca della donna di Bolzano, il libro “Due uomini e una culla” di Andrea Simone. Un diario autentico ed emozionante in cui si celebra la famiglia e la vita. Lo stesso giorno verrà inaugurata a Trento “Famiglie”, mostra fotografica sulle famiglie arcobaleno. La mostra è organizzata da RE.A.DY., la rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere a cui aderiscono anche la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento.

Il rapporto fra la religione e l’omosessualità sarà al centro dell’incontro organizzato il 21 maggio presso la Sala Aurora di Palazzo Trentini. La Chiesa d’Inghilterra e le chiese della Comunione anglicana sono un laboratorio dei nuovi rapporti tra i cristiani, le loro chiese e l’omosessualità. Attraverso il loro travaglio si può comprendere cosa è cambiato, cosa sta cambiando e cosa cambierà. Interverranno Jonathan Boardman, cappellano della All Saints’ Anglican Church di Roma, Pierluigi Consorti, insegnante di Diritto e religione a Pisa e presidente dell’Associazione italiana dei docenti di diritto ecclesiastico e canonico nelle Università italiane, Marco Ventura, insegnante di Diritto ecclesiastico e canonico a Siena, a capo per il triennio 2016-2018 del Centro per le Scienze religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

A partire dal 29 maggio le vetrine del centro di Trento si trasformeranno in un grande spazio espositivo con “As Monxtras – L’arte attraversa il genere”, il progetto con cui il fotografo trentino Antonello Veneri (già autore di reportage e pubblicazioni su Nationa Geographic Italia) ha documentato la storia di un collettivo di drag queen di Salvador de Bahia. L’inaugurazione è prevista alle ore 17.30 al Café de la Paix.

A 50 anni dal ’68, Trento ospiterà il prossimo 30 maggio al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale il seminario “Corpi, genere, sessualità in movimento. Le politiche dell’autodeterminazione e dell’orgoglio tra ‘68, movimento delle donne e attuale esperienza dei Pride”, con Massimo Prearo ed Elisa Bellè.

Non mancheranno le occasioni di socializzazione e divertimento. L’8 giugno, vigilia del Dolomiti Pride, il Teatro San Marco di Trento ospiterà “Con gli occhi di una drag” con le Salamandra Sister, un viaggio straordinario nell’universo LGBT+ visto con gli occhi di una drag queen.

Tutti i pre-eventi del Dolomiti Pride sono consultabili sul nostro sito web (www.dolomitipride.it), nella tab ‘Eventi’ della nostra pagina Facebook (www.facebook.com/dolomitipride) e sulla brochure cartacea distribuita nei principali luoghi d’aggregazione delle provincie di Trento e Bolzano.

Per arricchire la brochure e renderla uno strumento di sensibilizzazione oltre che di comunicazione, abbiamo chiesto a Flavio Rosati – fumettista, art director e insegnate di character design – di ‘prestarci’ la sua matita, per raccontare attraverso un fumetto il significato profondo del Dolomiti Pride. Ne è nato “Mi piacciono i colori”, che racconta per immagini la storia della piccola Agata, che con i suoi genitori partecipa per la prima volta al pride. Con l’aiuto di papà Giorgio e l’esempio di zio Enrico imparerà l’importanza della libertà di essere se stess*. Il fumetto può essere letto all’interno della brochure o scaricato dal nostro sito web.