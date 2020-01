Dolomiti Energia Trentino, l’assistant coach Lele Molin alla vigilia del match con il Partizan: «Sfida stimolante e durissima».

I bianconeri domani sera (ore 19.00) affrontano il Partizan NIS Belgrado nel big match di 7DAYS EuroCup: biglietti disponibili su aquilabasket.vivaticket.it e all’Aquila Basket Store di piazzetta Lunelli.

Dolomiti Energia Trentino (0-1) vs. Partizan NIS Belgrade (1-0)

Round 2 Top16, 7DAYS EuroCup | BLM Group Arena | mer 15.01 | h 19.00 | Eurosport Player

Biglietti disponibili online a questo link o all’Aquila Basket Store!

Game Notes (.pdf) | Kinesi Injury Report

Non vuoi perderti nemmeno un appuntamento della Dolomiti Energia Trentino? Sincronizza il tuo calendario per rimanere sempre aggiornato su date e orari delle partite!

LELE MOLIN (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domani sera affrontiamo una squadra di grande spessore europeo, ambiziosa e di alto livello: noi forse abbiamo un profilo tecnico diverso, ma siamo sempre alla ricerca di occasioni per misurarci in dimensioni nuove e qualificanti e questa è una prova in cui siamo chiamati a mostrare e verificare i nostri miglioramenti.

Il Partizan ha un roster importante, una struttura per provare ad arrivare in fondo alla competizione e vincerla, un allenatore come Trinchieri ormai affermato e consolidato in ambito europeo: il Partizan ha un’identità vincente e ben definita figlia del lavoro del suo coach, e questo credo sia il miglior complimento che possa fargli. Per quanto riguarda noi, la squadra in queste settimane sta assumendo un suo equilibrio, ci sono stati segnali confortanti per il modo in cui stiamo in campo e viviamo la partita. C’è maggiore consapevolezza di quanto l’impegno e la qualità dei singoli siano importanti nel contribuire per il bene della squadra: abbiamo ancora margini di miglioramento e stiamo lavorando giorno dopo giorno per alzare il livello delle nostre performance e avere continuità di rendimento per 40’ anche giocando due partite a settimana».