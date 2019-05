DOLOMITI ENERGIA * FORNITURE ENERGETICHE: « AVVIATA PARTNERSHIP CON CAEM – CONSORZIO ACQUISTI ENERGIA E MULTIUTILITY »

L’importanza della fornitura di energia elettrica e gas e dei relativi costi è ben nota alle imprese, a maggior ragione se di piccole dimensioni. Per questo motivo migliaia di imprese artigiane del sistema Confartigianato hanno aderito al CAEM, un consorzio promosso da 30 associazioni, delegandogli la negoziazione delle tariffe dell’energia elettrica e gas. Con l’obiettivo di fare risparmiare le piccole imprese, ma anche di costruire una partnership duratura, il consorzio CAEM e Dolomiti Energia hanno deciso di cominciare un percorso di collaborazione con le forniture elettriche.

“Riteniamo di avere trovato in Dolomiti Energia un partner strategico e attento alle esigenze di noi piccoli imprenditori – spiega il Presidente di Confartigianato Vicenza Agostino Bonomo. Già nel 2018 avevamo cominciato un dialogo con Dolomiti Energia per conoscerla meglio, mentre nel 2019 abbiamo deciso di avvalerci delle sue forniture elettriche. Abbiamo ricevuto proposte tariffarie di assoluto interesse e, soprattutto, abbiamo conosciuto un’azienda ben strutturata in grado di assistere le nostre imprese per ogni tipo di problema legato alle forniture di gas e di energia elettrica. Sono certo che la nostra collaborazione avrà lunga durata e che questa porterà benefici sia per il consorzio CAEM e per le imprese rappresentate, ma anche per la stessa Dolomiti Energia”.

Vale la pena di ricordare che ci si sta avvicinando sempre più alla definitiva liberalizzazione del mercato elettrico che avverrà dal 1° luglio 2020, data in cui tutte le imprese dovranno operare con un fornitore del libero mercato per il quale il CAEM è già strutturato: “siamo pronti ad accogliere nuovi consorziati – precisa Matteo Segafredo, Presidente del Consorzio – e nel contempo siamo convinti che avere Dolomiti Energia al nostro fianco ci aiuterà ad avere tariffe convenzionate sempre convenienti per le nostre imprese. Al nostro consorzio aderiscono circa 8.000 aziende, e buona parte di queste (circa 6.000) sono oggi rifornite da Dolomiti Energia per un totale di 200 milioni di kWh e 7 milioni di metri cubi di gas. Numeri che danno il segno dell’importanza che diamo a questa “alleanza”.

Soddisfazione viene espressa anche da Dolomiti Energia che con questa nuova collaborazione conferma ulteriormente la propria capacità nel misurarsi con il mercato anche extra Trentino, che oggi rappresenta circa il 50% del fatturato commerciale della società. “La partnership realizzata con il CAEM – spiega Marco Merler Amministratore delegato di Dolomiti Energia – nata sulla scorta della positiva esperienza di partnership maturata con l’Associazione Artigiani di Trento, evidenzia l’impegno costante di Dolomiti Energia nell’offrire strumenti e soluzioni energetiche sostenibili e accessibili. Il nostro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo condiviso, per questo poter estendere a oltre 6.000 aziende in 30 province le nostre forniture di gas ed energia elettrica ci permette di aprire opportunità concrete per le aziende: condizioni economiche vantaggiose, energia pulita, ma anche servizi di consulenza e tecnologie per l’efficienza energetica. Ringraziamo il CAEM per la fiducia accordataci, certamente per le nostre offerte, ma anche perché condividiamo la volontà di fare un lungo percorso insieme. Vogliamo essere vicini alle piccole imprese che riteniamo siano veramente la spina dorsale di questo Paese e siamo certi che il CAEM che le rappresenta ci stimolerà ad essere un partner vincente al loro fianco. Siamo convinti che le imprese artigiane di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Campania, Puglia, Abruzzo, Sardegna e Calabria, sapranno apprezzare i vantaggi delle nostre proposte.

“Il Gruppo Dolomiti Energia, con 1.300 dipendenti e un fatturato consolidato nel 2018 di 1,4 miliardi di euro è una delle principali multiutility nazionali e uno dei primi produttori italiani di energia idroelettrica, pulita e amica dell’ambiente. È presente in tutta la filiera energetica: dalla produzione e distribuzione, alla vendita in tutta Italia di energia elettrica e gas. Dolomiti energia, società di vendita del Gruppo, si pone come mission l’obiettivo di offrire, ogni giorno, le migliori soluzioni di energia elettrica e gas naturale per famiglie e imprese, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale”.