“DOLOMITES SASLONG – HALF MARATHON: SECONDA EDIZIONE L’8 GIUGNO 2019, TRA LA VAL GARDENA E LA VAL DI FASSA PER LA MEZZA MARATONA DI 21 KM

La prima edizione della mezza maratona nei dintorni del maestoso gruppo del Sassolungo è stata un successo, tant’è che il comitato Asv Gherdeina Runners non poteva non riproporre la Dolomites Saslong Half Marathon, rivelando così la data 2019, must per tutti gli appassionati di mountain running: 8 giugno del prossimo anno tra la Val Gardena (Bz) e la Val di Fassa (Tn).

I benefici della corsa non si contano e recenti studi rivelano come la natura funga da antidepressivo e lo sport all’aria aperta porti immensi benefici, figuriamoci una corsa nelle Dolomiti patrimonio mondiale Unesco.

A caratterizzare la manifestazione saranno i gruppi del Sella, del Sassolungo (da cui la Dolomites Saslong prende nome) e del Sasso Piatto: “Per questo siamo lieti di invitarvi a partecipare alla seconda edizione della Dolomites Saslong Half Marathon in data 8 giugno 2019”, afferma un comitato attento e preparato, che sfoggia una corsa aperta a tutti, dilettanti e professionisti, uniti nel motto “tutti sono vincitori”.

La proposta sportiva è di quelle da non perdere, lungo il percorso di 21 km e 900 metri di dislivello che nella scorsa e prima edizione vide i trionfi di Alex Oberbacher e Petra Pircher, e fece registrare il sold-out con largo anticipo.

“Ringraziamo di cuore sin d’ora i generosi e solerti collaboratori impegnati nell’organizzazione della manifestazione, e auguriamo a tutti i partecipanti di trascorrere una piacevolissima giornata di sport in allegra compagnia”, ha concluso il Co “dolomitico”.