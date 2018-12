Discovery Italia – ‘ BELVE ‘ * ALFONSO SIGNORINI rivela a FRANCESCA FAGNANI: ” Barbara D’Urso non mi piace, non apprezzo quel genere di tv “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La nuova stagione di “Belve” torna sul Nove di Discovery Italia da venerdì 14 dicembre alle 22:45. Primo ospite del programma di interviste condotto dalla giornalista Francesca Fagnani è, eccezionalmente, una belva al maschile: il direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini.

“Quando le dicono che fa programmi trash, lei ne va orgoglioso o no?” domanda Francesca Fagnani. “Il trash è una chiave di lettura, certi limiti non devono mai essere superati”, spiega Signorini. “Quali?”, chiede la giornalista.”Per esempio non mi piace lo sfruttamento dei casi umani, vengono molto spesso utilizzate personalità un po’ fragili da un punto di vista psicologico-emotivo per fare share, per fare spettacolo, precisa il direttore.

Ecco, questo non mi piace”. “La D’Urso le piace?” chiede la conduttrice. “No, non mi piace” – spiega Signorini – “perché non mi piace quel genere di televisione. Riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta.

Non mi piacciono, però – dice con franchezza Signorini – certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”.