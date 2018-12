DIOCESI DI TRENTO * ultimo saluto ad Antonio Megalizzi: ” Alle ore 14.30 funerali solenni in cattedrale “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Oggi l’ultimo saluto ad Antonio Megalizzi. Alle ore 14.30 funerali solenni in cattedrale. In una Trento listata a lutto, prosegue nella chiesa di Cristo Re il pellegrinaggio silenzioso davanti alla salma di Antonio Megalizzi, vegliata dai famigliari.

Alle 12.30 chiuderà la camera ardente. Il feretro sarà quindi portato in cattedrale, dove alle 14.30 avrà inizio la solenne s. Messa esequiale presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi, davanti alle massime autorità dello Stato. Con l’Arcivescovo concelebrano don Marco Saiani, vicario generale; don Mauro Leonardelli, parroco di Cristo Re; monsignor Lodovico Maule, decano del Capitolo della cattedrale; don Andrea Decarli, parroco del duomo e don Francesco Viganò, viceparroco di Cristo Re.

I canti saranno animati dal coro inter-parrocchiale di Trento Nord, guidato da don Riccardo Miolo, collaboratore pastorale a Cristo Re.

Il servizio liturgico sarà svolto dagli studenti del Seminario diocesano e da alcuni chierichetti di Cristo Re.

La liturgia funebre sarà preceduta in cattedrale dall’omaggio della cantante italo-americana Mia De Luca, amica di Antonio, giunta appositamente dagli Stati Uniti per ricordarlo con due dei suoi brani più amati: Angels di Robbie Williams e Fix you dei Coldplay.

Al termine della liturgia, mentre la salma lascerà la chiesa per essere sepolta nel cimitero cittadino, un gruppo di studenti del Conservatorio di Trento eseguirà, con fiati ed archi, l’Inno alla Gioia di Beethoven, inno ufficiale dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa.

Il commento liturgico della diretta Rai sarà curato da don Cristiano Bettega, delegato dell’area testimonianza della Diocesi ed ex collaboratore pastorale a Trento Nord, legato alla famiglia Megalizzi.

In memoria del 29enne trentino ucciso nell’azione terroristica dell’11 dicembre a Strasburgo, alunni e insegnanti delle scuole medie Manzoni di Trento, frequentate da Antonio, hanno organizzato una fiaccolata alle ore 17.00 di oggi, giovedì 20 dicembre, partendo dalla scuola, in corso Buonarroti, per giungere fino a piazza General Cantore. Anche la “sua” Scuola materna di Cristo Re ha deciso di dedicare ad Antonio la recita natalizia in programma domani, venerdì 21, alle ore 16.30 nella chiesa di Cristo Re. Alle 19.00 di domani anche la fiaccolata cittadina promossa dai compagni di Università, partendo dal Dipartimento di Lettere per giungere in piazza Duomo.