DIOCESI DI TRENTO * ‘ CAMMINATA PER LA PACE ‘: IN PROGRAMMA SABATO 6 OTTOBRE A ROVERETO, PRENDERÀ PARTE ANCHE L’ARCIVESCOVO LAURO TISI

Ѐ in programma sabato 6 ottobre, a Rovereto, la “Camminata per la pace”, promossa dalla comunità ecclesiale della Vallagarina, in condivisione con il “Tavolo delle religioni”.

I rappresentanti dell’ampia zona pastorale a sud della Diocesi, insieme agli esponenti delle altre religioni presenti sullo stesso territorio, hanno deciso di proporre un evento significativo in occasione del centenario della prima guerra mondiale. L’iniziativa è rivolta a tutti, in particolare a giovani e famiglie. Vi prenderà parte anche l’arcivescovo Lauro Tisi.

Il ritrovo sarà alle ore 18.15 all’Ossario di Castel Dante, luogo significativo per la memoria della Grande Guerra, dal momento che custodisce i resti di oltre 23 mila soldati, di varie nazionalità, caduti durante il conflitto mondiale. All’Ossario vi sarà una riflessione introduttiva di Camillo Zadra, Direttore del Museo della Guerra di Rovereto, prima di incamminarsi alla volta del Colle di Miravalle, dove l’associazione teatrale 2GIGA offrirà lo spettacolo “Armonicamente dal fronte”: in scena il drammatico viaggio verso l’ignoto di un soldato trentino, raccontato dalla moglie attraverso le lettere inviate dal fronte.

Sul piazzale della Campana, alle ore 20.30, sarà recitata una preghiera interreligiosa con la proclamazione della “Dichiarazione comune per la pace”, concordata tra il Comitato della zona pastorale della Vallagarina e il “Tavolo delle religioni”. La preghiera sarà intercalata dai canti del Minicoro di Rovereto. La camminata si concluderà alle ore 21.30 con il suono di Maria Dolens.