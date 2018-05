CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * DIFENSORE CIVICO: FIRMATA LA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGO CHIESE

Firmata la convenzione tra Comune di Borgo Chiese e Difensore civico. Firmata oggi pomeriggio a palazzo Trentini la convenzione tra il Comune di Borgo Chiese e il Difensore civico.

Il sindaco Claudio Pucci, il Difensore civico Daniela Longo e il Presidente del Consiglio, Bruno Dorigatti hanno firmato il documento che dà il via libera alla collaborazione tra l’ufficio del Difensore civico e il Comune della valle del Chiese. Mancano all’appello ancora 35 comuni e una Comunità di valle, quella della Paganella, ha ricordato l’avvocato Longo.

Per questo Dorigatti ha invitato i comuni e la Comunità che non hanno ancora stipulato la convenzione a farlo presto, perché il Difensore civico non deve essere visto dalle amministrazioni come una controparte, ma come un collaboratore per affrontare nel modo meno impattante possibile le controversie con i cittadini.

Il Presidente e il Difensore civico hanno ringraziato il sindaco Pucci, il quale ha ricordato che la stipula della convenzione, condivisa da tutto il Consiglio comunale, è stata prevista nello stesso statuto del Comune che è frutto di una fusione. Daniela Longo ha ricordato infine che, grazie alla convenzione con la Comunità delle Giudicarie, riprenderanno presto i recapiti del Difensore civico.