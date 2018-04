DEPUTATI SVP E PATT * FORMAZIONE GOVERNO: ” SU GOVERNO RUOLO AUTONOMIA RIMANE NOSTRA DISCRIMINANTE, APPREZZAMENTO PER IL RUOLO DEL PRESIDENTE MATTARELLA “

“La Südtiroler Volkspartei e il Partito Autonomista Trentino Tirolese sono partiti a vocazione prettamente territoriale. Rappresentiamo pertanto principalmente il nostro territorio con particolare riguardo all’assetto autonomistico della nostra Regione, il Trentino-Alto Adige /Suedtirol e delle due Province autonome di Bolzano e Trento.”

E’ quanto dichiarano Manfred Schullian, vice presidente del Gruppo Misto e presidente dei deputati Svp, a nome dei colleghi Renate Gebhard e Albrecht Plangger, ed Emanuela Rossini deputata del Patt, al termine dell’ incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto oggi dal deputato Schullian nell’ambito delle consultazioni avviate dal Capo dello Stato sulla formazione del nuovo governo.

“Abbiamo esposto al Presidente della Repubblica le ragioni della nostra autonomia speciale –riferiscono i deputati- che rappresentano il nostro obiettivo primario in Parlamento e la nostra scelta discriminante nel rapporto con il Governo.

La precedente legislatura è stata molto proficua e significativa per l’autonomia e ci troviamo attualmente in una posizione di attesa per conoscere programmi e contenuti di un futuro governo.”

“Nel merito dei programmi e delle scelte che dovranno portare alla formazione del governo –hanno dichiarato i deputati della Svp e del Patt -valuteremo in particolar modo la posizione sull’Autonomia, la centralità dell’Unione europea, la sostenibilità finanziaria, sociale ed ecologica al fine di considerare se e in quale forma potremmo sostenere tali contenuti.

Abbiamo rinnovato al Presidente della Repubblica il nostro apprezzamento e la nostra condivisione –concludono Schullian, Gebhard, Plangger e la Rossini- per il suo ruolo e le sue prerogative che riteniamo fondamentali in questa delicata fase politica e parlamentare.”