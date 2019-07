demagri (patt) * Assessore Segnana e Zanotelli: « Savoi vanifica l’intervento della Consigliera Ambrosi »

La consigliera Ambrosi oggi in aula, intervenuta a difesa delle Assessore Stefania Segnana e Giulia Zanotelli, ha chiesto a tutti i componenti del Consiglio rispetto e non attacchi personali rinforzata poco dopo dalla collega Dalzocchio che invitava i presenti ad attenersi ad interventi politici .

Tutto bene fin qui e sarei anche intervenuta sul fatto per far presente che la questione di genere qui non aveva nulla a che fare e che le battaglie femministe non sono il nostro scudo men che meno nel caso da lei citato in quanto il Consigliere Dallapiccola si rivolgeva indistintamente a donne e uomini .

Purtroppo però il Consigliere Savoi , intervenuto dopo la collega Ambrosi ha vanificato quanto la collega della Lega aveva poco prima enunciato .

Infatti Il Consigliere Savoi a distanza di pochi minuti dalla richiesta di “rispetto in aula “ ha pesantemente giudicato il collega di partito Michele Dallapiccola e a questo punto un mio intervento o di altre colleghe appariva certamente di parte se fosse stato a sostegno delle Assessore , o discriminante se fossimo intervenute a difesa dell’ex Assessore Dallapiccola.

Quindi nè cecità, nè sordità , nè mutismo ma solo distanze da chi in aula non ha saputo cogliere l’invito fatto da Ambrosi.

Questo quanto dichiarato dalla Consigliera Demagri Paola del Gruppo Consiliare Partito Autonomista Trentino Tirolese.