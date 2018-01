DELLAI * “MARGHERITA: MAI MESSO MARGHERITINE NELLE STELLE ALPINE”

From the web

Essendo tendenzialmente cauti di fronte alla manipolazione genetica delle specie botaniche, ci siamo limitati a mettere il nostro simbolo – ben identificabile nella sua autonomia – accanto a quelli del Pd e della Svp in occasione delle elezioni per il Senato della Repubblica”.

Con riferimento a quanto dichiarato dal presidente del collegio dei liquidatori di ‘Democrazia è Libertà-La Margherita’, spiace dover tornare sull’argomento, che si pensava ampiamente chiarito e che sinceramente incomincia a diventare piuttosto noioso, solo per precisare che il mio partito in Trentino non ha mai inserito ‘margherite di pochi millimetri nella Stella Alpina della Svp’.