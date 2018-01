DELLAI * DISCORSO DI FINE ANNO PRESIDENTE MATTARELLA: “SENZA BUONA POLITICA LA COMUNITÀ RISCHIA DI FRAMMENTARSI IN UNA DERIVA DI EGOISMI”

“Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella ha indicato con autorevolezza e lucidità i temi più importanti per il futuro del Paese. Gliene siamo molto grati. Un punto in particolare ci è sembrato di assoluta rilevanza: l’appello a ricostruire una idea alta ed esigente della politica. Senza buona politica la comunità rischia infatti di frammentarsi in una deriva di egoismi e di solitudini.

Ogni cultura politica é chiamata a rinnovarsi e riproporsi, per ricostruire i meccanismi veri della rappresentanza, che troppo spesso sono stati confusi con la tifoseria. E’ in questa direzione che si muove anche il progetto della lista Civica Popolare.”

Lo dichiara l’on. Lorenzo Dellai, Presidente di Democrazia Solidale e Capogruppo alla Camera di ‘DeS-Cd’.